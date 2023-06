50 Best: Lasai e Oteque estão entre os cem melhores restaurantes do mundo

São Paulo

Dois restaurantes brasileiros estão entre os cem melhores do mundo segundo o The World’s 50 Best Restaurants, considerado o Oscar da gastronomia. A lista estendida, que vai das posições 51 a 100, foi divulgada nesta quinta-feira (8).

Nela, há apenas dois representantes do Brasil: Lasai (58º) e Oteque (76º), ambos no Rio de Janeiro. O ranking do primeiro ao 50º lugar será divulgado no dia 20 de junho em uma cerimônia na Espanha.

Ambiente do restaurante Lasai, no Rio de Janeiro - Divulgação

Comandado pelo chef Alberto Landgraf, o Oteque figurava no 47º lugar da lista do ano passado. Com o novo ranking, a casa perdeu 29 posições. A cozinha, que destaca os vegetais e frutos do mar, possui duas estrelas Michelin.

Já o Lasai, do chef Rafael Costa e Silva, subiu em relação à última edição, quando apareceu em 78º lugar. A casa, que trabalha com um único menu degustação regado a produtos nacionais, também possui uma estrela Michelin.