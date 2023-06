Vinhos brasileiros levam dois ouros em concurso da Decanter, um dos mais relevantes do setor

São Paulo

O prêmio Decanter World Wine, um dos mais importantes do mundo dos vinhos, concedeu medalhas de ouro às vinícolas brasileiras Amitié e Ferreira na edição deste ano, divulgada nesta quarta-feira (7).

Realizada em Londres, a competição avaliou cerca de 18 mil rótulos de 57 países, com ajuda de 236 jurados. Participantes podiam levar medalhas de bronze, prata, ouro e a distinção mais alta, de platina —alcançada por 124 produtores.

A sommelière Andreia Gentilini Milan e a enóloga Juciane Casagrande, fundadoras da vinícola Amitié - Reprodução

O rótulo premiado da Amitié, da Serra Gaúcha, foi o vinho branco Viognier, um dos lançamentos mais recentes de seu catálogo. Custa R$ 99,80 no site da Amité.

Trata-se do primeiro monovarietal (vinho feito com apenas uma uva) do Brasil a receber medalha de ouro na DWWA. Em sua descrição, ele se apresenta como um vinho branco com "notas frutadas, lembrando pêssego e tangerina, e um toque delicado de pétalas de rosas brancas".

A vinícola Amitié foi fundada pela enóloga Juciane Casagrande e pela sommelière Andreia Gentilini Milan em 2018. Além dos vinhos tranquilos (aqueles sem borbulhas), a vinícola também produz espumantes, que eram o carro-chefe nos primeiros anos atuação. Elas começaram com cinco rótulos e, hoje, a linha é composta por dez.

Já o vinho premiado pela Vinícola Ferreira foi o tinto Piquant Soléil Syrah, que custa R$ 288 no site da marca, na safra de 2020. O perfil, de acordo com a premiação, traz aromas de cerejas e especiarias picantes.

A vinícola fica a mais de 1.600 metros de altitude no lado mineiro da Serra da Mantiqueira. Tem apenas dez anos de vida e recebe visitantes sob reserva para almoço.