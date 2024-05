Biscoito montanha-russa faz sucesso nas redes; saiba como fazer

São Paulo

No dia 24 de março, o perfil do TikTok @chacaracristal2, comandado pela dona Vera Lúcia, compartilhou a receita de um biscoito salgado de preparo simples e aparência incomum –o vídeo na plataforma tem quase 15 milhões de visualizações.

Biscoito montanha russa viralizou nas redes sociais - Reprodução

A massa do quitute, que leva polvilho e muçarela, cresce rapidamente no forno, fazendo com que a receita ganhe seu aspecto característico: um relevo de altos e baixos que inspiraram o nome do salgado.

O biscoito montanha-russa rapidamente se espalhou pelas redes sociais e conquistou os internautas.

Dados do Trends mostram que a procura por "biscoito montanha russa" aumentou 950% nos últimos 30 dias. As buscas pelo prato cresceram após a receita viral da dona Vera Lucia e bateram o pico no dia 24 de abril, data em que a Ana Maria Braga falou do prato no programa "Mais Você".

Aprenda como fazer o salgado, que é uma ótima companhia para o café da tarde.

Biscoito Montanha-Russa

Ingredientes

3 ovos

2 copos americanos de polvilho doce

Meio copo americano de leite

1 copo americano de óleo de soja

Muçarela ralada a gosto

Modo de preparo