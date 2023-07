Saquê: entenda quais são os diferentes tipos e as regras de etiqueta da bebida

Rio de Janeiro

Seimaibuai. Essa talvez seja a palavra mais importante no complexo universo do saquê. Ela se refere ao índice de aproveitamento do arroz, o passo crucial para a produção dessa bebida alcoólica. Um grão mais polido resulta em sabores mais elegantes, de melhor qualidade. Esse e outros assuntos têm entrado nas rodas de conversa em torno da bebida fermentada japonesa, que vem ganhando mais força e adeptos no país.

O interesse por saquê aumenta na mesma medida em que crescem o número de importadoras, a oferta de rótulos e a qualidade. Dados do governo japonês apontam que, de 2020 para cá, a importação de saquê no Brasil vem subindo cerca de 20% ao ano, podendo ultrapassar 250 mil litros até o fim de 2023.

Desde 2020, a importação da bebida subiu 20% ao ano no Brasil, segundo o governo japonês - Divulgação

Para o restaurateur e especialista Eduardo Preciado, do restaurante carioca Minimok, a qualidade do que tem chegado às prateleiras é o que mais chama atenção. "O cuidado por parte de alguns importadores, com utilização de contêineres refrigerados em todo o percurso, seleção de rótulos de pequenos produtores no Japão, ajudou bastante", afirma.

A sommelière Yasmin Yonashiro, dos paulistanos Jojo Ramen, Goya e Makoto, vê mudanças também no

comportamento dos clientes, que hoje pedem mais saquê japonês e se interessam mais em entender o que estão tomando. Em 2014, diz, as pessoas tendiam a pedir produtos mais secos ou mais comuns.

A tecnologia também deu uma mão. Hoje é possível se sentar ao balcão e provar saquês de diferentes categorias (e valores) em taça, sem precisar consumir toda a garrafa. Isso porque lugares como o sushibar carioca Haru, passaram a investir em máquinas Enomatic, antes usadas só em vinhos: com sistema de preservação à base de nitrogênio, elas permitem que um produto premium possa ser degustado como se a garrafa tivesse acabado de ser aberta.

"Foi a forma de incentivar o interesse por garrafas mais caras", diz o proprietário Menandro Rodrigues.

Dos 30 rótulos que se revezam na engenhoca no Haru, o destaque vai para o Dassai 23 (cuja garrafa sai por R$ 1.368), o mesmo que o então primeiro-ministro japonês Shinzo Abe serviu ao ex-presidente americano Barack Obama.

Como as importações estão aumentando, as lojas de varejo se proliferaram e mais fábricas de saquê estão de olho no Brasil. Hoje já são 13 em território nacional, todas em São Paulo. Paradoxalmente, à medida que a popularidade do saquê aumenta em outros lugares, ela diminui no Japão. A população está envelhecendo, as pessoas estão bebendo menos em geral.

O brasileiro está aprendendo a tomar saquê, e o governo japonês tem incentivado muita a difusão no Brasil do washoku, que é como é conhecida a culinária tradicional do país asiático, por meio de cursos e eventos disponíveis principalmente em São Paulo (na Japan House, por exemplo), mas também no Rio de Janeiro.

De acordo com a empresa de consultoria JTB Tourism Research and Consulting, que rastreia o turismo no Japão, uma outra razão para o aumento do consumo de saquê no país, tem a ver com o número de brasileiros visitando o Japão, que hoje de cerca de 2,2 milhões por ano. Muitos desses viajantes voltam para casa com maior interesse na cultura, comida e saquê japoneses.

Com tamanha procura, vale falar sobre o que caracteriza um saquê de qualidade. Flocos de ouro, designações, tipo de arroz e até a água utilizada para fermentar são fatores que podem levar o preço da garrafa a passar de R$ 20 mil —caso da marca Hokusets, a mais tradicional do Japão, que usa 30% do grão do "yamadanishiki", o melhor arroz do mundo para o preparo da bebida. Ele é coado em sacos com uma técnica chamada "shizuku" e armazenado em garrafas de titânio.

Na base, a bebida fermentada milenar leva arroz, água, fermento e koji, um molde de arroz também usado para fazer molho de soja, que quebra os amidos do arroz em açúcares fermentáveis, assim como se faz com o malte na produção de cerveja.

Existem seis tipos de saquê considerados premium, e quatro deles trazem a palavra "ginjo", ou seja, "super premium". Na base desta pirâmide, estão os "junmai e os "honjozo".

De tão versátil, seu consumo vai bem não só com sushi. "A harmonização segue aqueles preceitos de paridade de sabores ou contraste. O saquê é bem mais condescendente que o vinho, ou seja, é mais difícil de errar com ele. Tanto é que no Japão nem se fala sobre harmonização", diz Preciado, do Minimok.

A pergunta que fica é se os saquês mais caros são realmente melhores.

"Um 'daiginjo' [estilo mais comum] muito leve e elegante pode ‘morrer’ com um prato de sabores muito intensos, por exemplo. O 'junmai daiginjo' é superdelicado e morreria se combinado com wagyu [raça de gado japonês com alto teor de gordura], por exemplo", diz Tsuyoshi Murakami, do restaurante Murakami.

Manual de etiqueta do saquê

Fuja de sal ou flor de sal na borda do copo

Copo de madeira, daqueles quadrados, também não valem —no Japão, eles são usados em cerimônias fúnebres; o saquê deve ser tomado em copinhos de cerâmica, vidro fino ou taça de cristal

Na hora de servir, segure a garrafa com as duas mãos e, se for receber a bebida, faça o mesmo, com as duas mãos no copo

Não é educado tomar o saquê de um só gole nem servir a si próprio

A bebida tem de vir do Japão de navio refrigerada para manter o frescor

Depois de aberta a garrafa, a vida útil da bebida é de 30 dias

Saquê aquecido funciona e é ideal para harmonizar com comidas gordurosas

Vocabulário