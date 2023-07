Aprenda receita rápida de bolo vegano de paçoca para estender a Festa Junina

São Paulo

Já virou tradição, ao longo do mês de julho, estender as comemorações juninas no que se convencionou a chamar de "festa julina", com quermesses espalhadas ao redor da cidade dando continuidade às festas repletas bolos, tortas, churros e uma série de pratos típicos à base de milho.

Bolo vegano de paçoca do chef Lucas Corazza - Gabriela Araújo

Pensando no sucesso das festas que raramente oferecem opções veganas, o confeiteiro Lucas Corazza indica uma receita de bolo de paçoca vegano simples e que leva, além da paçoca de amendoim na massa, amendoim torrado para a produção de um caramelo que compõe a calda.

A receita leva pouco mais de uma hora para ser executada e rende até 12 pedaços.

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: 12 porções | Um bolo de 25cm.

Ingredientes

PARA A MASSA:

120 gramas de NotCreme de Leite;

1 xícara (chá) de NotMilk Zero;

1/2 xícara (chá) de óleo de soja;

1 xícara (chá) de açúcar;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

5 unidades de paçoca de amendoim;

1 colher (sopa) de fermento químico em pó;

PARA O CARAMELO:

150 gramas de açúcar refinado;

30 gramas de margarina vegana;

150 gramas de NotCreme de Leite;

100 gramas de amendoim torrado sem casca;

Modo de preparo