Brasileira ganha Copa do Mundo do Tiramisu na Itália com melhor receita original

São Paulo

A paulistana Patrícia Guerra, 48, ganhou a Copa do Mundo do Tiramisu realizada em Treviso (500 km de Roma), na Itália, entre 5 e 8 de outubro. Ela foi a melhor na categoria receita original.

Segundo as regras da competição, voltada a cozinheiros não profissionais, a receita tradicional da sobremesa italiana só podia incluir biscoitos savoiardi Vicenzovo de Matilde Vicenzi, café frio, mascarpone, cacau e açúcar. Todos os ingredientes foram fornecidos pela organização.

Brasileira Patrícia Guerra venceu a Copa do Mundo de Tiramisu com a melhor receita original - Reprodução

As etapas são parecidas com a Copa do Mundo de futebol. Tem fase de grupos, semifinal e final. Para pontuar, cada competidor submetia sua sobremesa a um painel de juízes que avaliava, de 1 a 10, execução técnica, equilíbrio, apresentação estética, intensidade, sabor e harmonia.

Na categoria da brasileira, ela foi a melhor. "Foi um misto de emoções muito grande, ainda estou emocionada, mas não poderia deixar se agradecer todo mundo que acompanhou essa trajetória até aqui", disse Guerra em uma rede social.

Em 2023, a paulistana, que trabalha como corregedora do Estado de São Paulo e é estudante de gastronomia, já havia conquistado a versão nacional do concurso. Ela mantém um perfil no Instagram onde compartilha dicas sobre a sobremesa que a consagrou.