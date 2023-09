Festival de churrasco Bárbaros BBQ leva mais de 30 estandes a Americana (SP)

São Paulo

A cidade de Americana, no interior de São Paulo, recebe a 11ª edição do festival de churrasco Bárbaros BBQ, no sábado (16). O evento, que já passou pela capital paulista e pelo Rio de Janeiro, conta com mais de 35 estações gastronômicas.

Festival de churrasco terá chefs de todo país - Unsplash

A festa é comandado por mestres churrasqueiros de todo o país que estarão espalhados em estandes pelo Parque de Eventos CCA, local que também recebe rodeios e a tradicional Festa do Peão da cidade.

No Bárbaros BBQ, os visitantes podem aproveitar nove horas de open bar e open food para provar os diferentes cortes de carne. O local também conta com espaço kids

Os ingressos para o festival podem ser comprados online. Crianças de 0 a 3 anos não pagam; para os pequenos entre 4 e 10 anos o ingresso custa R$ 30; para quem tem entre 11 e 17 anos a entrada é de R$ 250. Adultos acima de 18 anos pagam R$ 420.

Para menores de 18 anos a entrada é permitida mediante apresentação de uma autorização assinada pelo responsável legal. O modelo do documento está disponível nas redes sociais do Bárbaros BBQ.