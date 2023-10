Melhores espumantes nacionais custam de R$ 30 a R$ 200; veja lista de rótulos

São Paulo

Ao longo de 12 horas, divididas entre os dias 27 e 28 de setembro, 54 jurados avaliaram 505 espumantes nacionais. O 13º Concurso do Espumante Brasileiro contou enólogos, sommeliers, jornalistas, escritores e influencers do mundo do vinho que avaliaram rótulos de oito estados diferentes.

Todos 172 os espumantes premiados tiveram notas acima de 90 pontos, valor mínimo para receber uma medalha de ouro no concurso. Sem as categorias prata e bronze, os rótulos foram divididos entre ouro e grande ouro, com seis prêmios sabre de ouro —reconhecimento fornecido às bebidas que se destacaram em cada categoria avaliada.

13º Concurso do Espumante Brasileiro - Jeferson Soldi/Divulgação

Entre os espumantes brancos extraídos pelo método charmat, o destaque ficou com Gazzaro Branco Espumante Brut, da Vinícola Gazzaro, localizada em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Na categoria dos brancos tradicionais, quem levou a honraria foi o Pedrucci Espumante Brut Tradicional 2022, da Vinícola Pedrucci, da cidade de Garibaldi no mesmo estado.

O sabre de ouro entre os rosés charmat ficou com o Garibaldi Espumante Prosecco Rosé 2023, da Cooperativa Vinícola Garibaldi, que fica na cidade de mesmo nome. Já o rosé tradicional que se destacou foi o Salton Évidence Cuvée Espumante Brut Rosé, produzido pela vinícola Salton em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

A empresa também se destacou entre os espumantes do tipo moscatel. Quem garantiu esse prêmio foi o rótulo Salton Espumante Moscatel.

O destaque da categoria nature foi o Família Bebber Espumante Nature , da vinícola Bebber, também produzida em Flores da Cunha.

Além dos melhores espumantes de cada categoria, o concurso também premiou 13 rótulos com a medalha grande ouro, veja a lista a seguir: