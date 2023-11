Como é o Filó Café, endereço de chef que participou do The Taste Brasil

São Paulo

A chef Fernanda Campagnoli, 31, nunca pensou em participar de um reallity sobre comida. Em 2023, um convite do The Taste Brasil 2023, programa da GNT, mudou sua perspectiva.



Ela estaria ao lado de profissionais que atuavam em famosos restaurantes paulistanos como Maní, Evvai e Nelita. Teria a chance de ser mentorada por um dos jurados —no caso de Campagnoli, foi o chef Claude Troisgros.

Bowl vegano do Filó Café, no Itaim - Divulgação

Durante as gravações, diz a chef, Troisgros a ajudou a confiar mais nas suas habilidades na cozinha. "Ele é um conhecimento infinito. Ele me falava: ‘cara, sua comida é boa. Cozinha o que você sabe saber’".



Além da troca de experiência com outros participantes, o reality trouxe novas ideias para o menu de uma das casas que Campagnoli comanda, o Filó Café, no Itaim Bibi, na região oeste.

"Uma das provas que ganhei no The Taste Brasil foi sobre sobremesas veganas. Gostei de fazer e agora é uma opção que quero trazer para nossa vitrine de doces", diz ela.



Com ar moderno, o café tem ambiente decorado com azulejos, espelhos e plantas. A chef o define como uma fusão da culinária mediterrânea oriental com comidas que os brasileiros gostam. E o menu reflete essa inspiração.



Oferece tanto hummus kawarma (R$ 48) —receita trazida da outra casa que comanda, o Filó Restaurante— feito com rosbife, tomate ralado, cebola, zaatar (temperos originários do Oriente Médio) e azeite de ervas, como o tradicional misto quente (R$ 26).



A casa também combina opções de chás gelados, feitos com pitaya e água de coco (R$14), capim santo com lichia (R$14) e hibisco com morango (R$14), com as quentes, como o choco quente com marshmallow (R$18) e o alcoólico irish coffee (R$22).

Chef Fernanda Campagnoli dentro de outro restaurante que comanda o Filó, em Pinheiros - Mario Rodrigues Jr./Divulgação

Já nos bolos, que chegam quentes, destaque para o de cenoura, com cobertura de brigadeiro (R$ 18).



Campagnoli assumiu o Filó Café em 2019. Transformou um antigo restaurante que só servia almoço em um café com opções de brunch ou bowls, com comidas leves, para atrair clientela no fim de semana.



No brunch simples (R$ 55), servido no sábado e domingo, dá para escolher entre tapioca caprese, parma ou de cogumelos, além de pão de queijo, suco, expresso e iogurte com mel. Já no completo (R$ 80), a casa troca a tapioca por toasts.



A de salmão defumado, feita com sour cream, alcaparras, cebola roxa e azeite de ervas, é uma boa pedida para dias quentes. Mas outra alternativa são os bowls (a partir de R$ 42), bastante requisitados, que incluem seis opções feitos com penne, quinoa, couscous marroquino ou grão-de-bico.



Além do Filó Café, a chef divide seu tempo entre o Bar Benê e o Filó Restaurante, ambos em Pinheiros. Ela diz que se sente como uma mãe, sempre prestando atenção no que os "filhos" fazem para não ter bagunça.



E vem mais trabalho pela frente. Um quarto endereço está para abrir em dezembro, o Martina, um bar especializado em tapas.



--> R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 733, Itaim Bibi, tel. Fone: 3034-5408 @filo.itaim.