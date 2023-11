Seis chefs brasileiros estão entre os cem melhores do mundo, segundo premiação

São Paulo

Seis chefs brasileiros estão entre os cem melhores do mundo, segundo a premiação The Best Chef Awards deste ano. A sétima edição do ranking foi divulgada nesta semana.

O chef Alex Atala, do D.O.M., em São Paulo, é o mais bem colocado no prêmio, em 17º lugar. Logo depois, em 19º, está a chef Manu Buffara, à frente do Manu, em Curitiba —na última edição, ela ficou em 48º.

O chef Alex Atala, do restaurante D.O.M., em São Paulo - Divulgação

Do Oteque, no Rio de Janeiro, Alberto Landgraf ficou em 40º lugar. Os chefs Lisiane Arouca e Fabrício Lemos, que comandam juntos o Origem, na Bahia, ocuparam a 74ª posição. Helena Rizzo, do paulistano Maní, que já chegou a ser eleita a melhor chef do mundo pela revista britânica Restaurant, é a última brasileira na lista e apareceu em 94º.

O ranking do The Best Chef Awards é feito com base em uma lista prévia de 200 nomes, que inclui cem chefs entre os melhores da edição anterior e outros cem novatos. O pódio final é criado com base em votos dos campeões atuais, mais de outros cem candidatos e de 180 profissionais, como críticos de gastronomia e jornalistas.

O espanhol Dabiz Muñoz foi eleito o melhor chef do mundo, pela terceira vez seguida. Ele comanda o DiverXo, restaurante com três estrelas Michelin.