Menu kids: como escolher pratos saudáveis em restaurantes

Menus infantis costumam ter porções menores e preço reduzido. Mas a maioria apresenta baixa qualidade nutricional, segundo novo estudo publicado pela pesquisadora Janaína Venzke, da UFRGS, na Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil.

Venzke e seu grupo de pesquisa, do departamento de nutrição, notaram que faltam hortaliças, frutas e até mesmo arroz com feijão nos cardápios. Outro problema aparece nas bebidas, que incluem refrigerantes e sucos industrializados com açúcar demais, em vendas casadas.

Menu infantil com carne bovina, brócolis, cenoura, ervilha e mandioquinha - Foto: Raquel Cunha/Folhapress

Segundo a pesquisadora, o cenário preocupa porque comer fora de casa é rotina para muitos brasileiros. Por isso, ela dá dicas de como encontrar pratos infantis mais saudáveis

Leia a descrição dos ingredientes

É importante saber, por exemplo, se o molho de tomate do espaguete é ultraprocessado ou não. Adultos devem pedir ao restaurante informação sobre tudo o que está no prato e de como foi feito para ter segurança na oferta de comida para os pequenos.

Se não souberem discernir o que é saudável, os pais podem sempre recorrer a guias alimentares, como os publicados pelo Ministério da Saúde, recomenda Venzke.

Em linhas gerais, a pesquisadora sugere evitar menus com:

Frituras

Molhos e preparações ultraprocessados

Sucos industrializados

Segundo a pesquisadora, há monotonia no que é oferecido às crianças, já que os cardápios se limitam a massas ou batatas fritas. A alternativa, diz ela, é procurar menus infantis que tenham mais ingredientes saudáveis.

As opções que nunca falham incluem:

Legumes e verduras crus, cozidos e refogados

Arroz e feijão

Macarrão

Carnes (frango, boi, peixe)

Preparação da culinária regional

"Dá para tornar o menu infantil mais colorido e interessante com as técnicas de gastronomia", afirma ela. Os alimentos variados também ajudam no processo de iniciação alimentar das crianças.

Ao invés de fritar um peixe, é possível marinar, grelhar ou assar. Basta criatividade aos restaurantes para substituir as frituras por outro modelos de preparo, diz a professora.

Varie na sobremesa

Doce depois das refeições não é tão problemático, desde que seja variado com frutas in natura, picadas, em forma de picolé ou saladas ao longo da semana.

As sobremesas dos restaurantes passam pelo mesmo problema de falta de informação dos outros pratos. Um pudim pode ser ultraprocessado, com acidulantes, conservantes e corantes, mas o cliente não sabe sem ler a ficha técnica.

"Mas um pudim e uma fritura às vezes não fazem mal", diz a pesquisadora. O importante é que pais desenvolvam o olhar para uma alimentação mais saudável.

"Já é um ganho enorme e as crianças passam a ter acesso a alimentos mais nutritivos mesmo alimentando-se fora de casa", finaliza.