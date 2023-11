O que é comida mineira, segundo o chef Flávio Trombino, do Xapuri

São Paulo

Esta é a edição da Menu, a newsletter da Folha com dicas de restaurantes, receitas e o que mais você precisa saber sobre gastronomia. Ela chega antes para assinantes premium. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

O chef Flávio Trombino, que comanda o Xapuri, em Belo Horizonte, trouxe para SP no final de outubro um menu temporário de comida mineira, servido no Loup, na região oeste da capital. Conversei com ele para conhecer a história dos seus pratos.

À frente do Xapuri há dez anos, Trombino imprime sua identidade no restaurante, mas mantém as tradições iniciadas pela mãe, a dona Nelsa, que fundou o local há 36 anos. Referência em comida mineira, ela morreu em 2023.

Panela no fogão a lenha do Xapuri - Divulgação

Segundo o chef, o fogão a lenha, que queima sem parar desde a fundação do restaurante, é um exemplo da mineirice da sua cozinha. As brasas ainda servem para cozinhar pratos importantes da casa, como linguiças, caldos ou tutus.

Como era impossível reproduzir o mesmo fogão em SP, a solução do chef foi trazer algumas comidas produzidas na lenha, como o doce de casca de limão. A sobremesa é cozida por oito dias e escaldada para diminuir o amargor da fruta, uma das assinaturas do chef.

Outra técnica empregada por Trombino, que também aparece no menu especial do Loup, é o confit, usada no leitão "bebo". Com ela, a carne do porco é imersa e cozida na gordura do animal em baixa temperatura.

"Era uma técnica de conservação de alimentos usada quando não havia geladeira", explica ele.

O "bebo" do prato, redução mineira da palavra bêbado, diz respeito ao tutu de feijão —feito com cachaça— que acompanha a carne. Nas festas da região, como congado e folia de reis, a bebida tem espaço cativo nas comidas.

Doce de casca de limão do Xapuri - Divulgação

Escolher ingredientes regionais, continua Trombino, também é algo bem mineiro.

O chef conta que serviu pão de queijo do Xapuri, feito com polvilho de qualidade, massa feita à mão e ovos caipiras, para os paulistanos. "Com ingredientes assim, todo mundo gosta", afirma.

Tanto no menu apresentado em SP quanto no fixo de BH, o chef resume sua mineirice em:

jeito caloroso de receber os clientes;

cheiro de fogão a lenha;

ingredientes regionais;

conhecimentos ancestrais;

música caipira de fundo.

Xapuri

-->Rua Mandacarú, 260 - Loja 1 - Trevo, Belo Horizonte, Minas Gerais

Veja o cardápio mineiro servido em SP

Couvert

-Manteiga de pequi

-Caponata de jiló

-Queijo frescal

-Cesta de pães (inclui: o famoso pão de queijo)

-Amuse-bouche

-Queijo da Canastra e favo de mel

Entrada

-Polpetas da Vó Felicia (almôndegas de queijo cozidas no molho bolonhesa feito com linguiça Xapuri )

1º prato

-Arroz preguento (galinhada com cogumelos e quiabos tostados)

2º prato

-Leitão bebo (leitão desossado, tutu de feijão, rôti de cabeça de porco e farofa de torresmo)

Sobremesa

-Brazuca (doce de casca de limão recheado com doce de leite e pó de café)

Leia mais sobre gastronomia de MG Veja 5 restaurantes de Belo Horizonte que mantêm a tradição da cozinha mineira

Tutu de feijão - Eduardo Knapp/Folhapress

Receita de tutu de feijão com abóbora caramelizada e crisp de couve

Fácil de preparar, o prato da chef Beth Branco demora cerca de uma hora para ficar pronto. Rende duas porções.

Ingredientes:

Para o tutu

-2 colheres (sopa) de óleo de milho

-1/2 cebola picada

-2 dentes de alho picados

-2 talos de cebolinha verde picada

-1 xícara (chá) de feijão carioca cozido

-1 xícara (chá) de feijão preto cozido

-Farinha de mandioca

-Bacon frito a gosto

-Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para a abóbora caramelizada

-1 kg de abóbora japonesa (cabotian) em cubos

-1 kg de açúcar

-1 canela em pau

-Água o quanto baste

Para a crisp de couve

-1 folha de couve

-Óleo para fritura

COMO FAZER:

Tutu

-Em uma panela, refogue a cebola, o alho e a cebolinha no óleo de milho.

-Acrescente os feijões cozidos com um pouco dos caldos, mais sal e pimenta, deixe ferver alguns minutos e junte aos poucos a farinha de mandioca, mexendo sempre, sem tirar do fogo, até ficar com uma consistência mole.

-Sirva o tutu imediatamente, enfeitado com o bacon frito, e acompanhado pela abóbora caramelizada e o crisp de couve.

Abóbora caramelizada

-Coloque os cubos de abóbora em uma panela, com a casca virada para baixo, sem sobrepor os pedaços.

-Distribua o açúcar por cima, de maneira uniforme, e cubra as abóboras com água. Adicione a canela.

-Leve ao fogo e cozinhe até que os cubos fiquem cozidos e levemente caramelizados.

Crisp de couve

-Retire o talo da folha de couve, enrole como um charuto e corte em fatias bem finas.

-Seque bem com papel-toalha.

-Aqueça o óleo em uma panela.

-Coloque com cuidado um punhado de couve e frite até perceber que está crocante.

-Retire e escorra em papel-toalha.