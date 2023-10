Degustação de carnes realça diferenças entre raças de boi

São Paulo

Menu especial do Osso São Paulo mostra que cada raça de boi tem complexidades próprias no sabor. Organizada em sala privativa no Itaim Bibi, a experiência gastronômica harmoniza carnes, frescas ou maturadas a seco, com drinques.



O serviço inicia com pães de fermentação natural e manteiga, complementados com embutidos de porco e boi fabricados lá mesmo.



Para abrir o apetite, a casa oferece um drinque marcado pela suavidade do blend de rum com manteiga noisette, que ainda incorpora redução de banana-da-terra, limão e leite clarificado.



Em seguida, vêm as carnes, carro-chefe do restaurante: nelore, 75% angus, curraleiro pé-duro, 100% angus, 70% angus 30% wagyu e 100% wagyu.



A porcentagem na frente dos nomes explica a genética do animal. No caso do 70% angus 30% wagyu, por exemplo, o boi recebeu maior herança genética da primeira raça, mas também apresenta características da segunda.

Carnes do Osso SP - Divulgação

O Osso costuma comprar bois inteiros, ainda nos pastos, para aproveitar da melhor forma o animal.



Segundo Guilherme Mora, restauranteur que assina a curadoria da degustação, o menu foi desenhado para indicar ao cliente o que procurar nas carnes.

"A ordem corresponde à potência do sabor de cada uma, da mais simples à mais complexa", diz Mora. Mesmo que as raças mudem —dependem da disponibilidade do restaurante—, o conceito da refeição é fixo.

Temperadas só com sal, as carnes da degustação são assadas na brasa e servidas ao ponto com drinques —um coquetel para cada raça.



Também acompanham os cortes pratos simples que não ofuscam a diferenciação nos sabores dos bois, como pupunha, farofa, cogumelos, arroz de tutano ou batata frita.

Popular e magra, a carne do nelore é a primeira a chegar. Ela é sucedida pelo 75% angus, o tipo mais vendido pela casa, que é marcado por maior maciez e qualidade. O curraleiro pé-duro, boi brasileiro, fecha as carnes frescas com um sabor untuoso e textura que não desmancha.

As carnes da segunda metade são maturadas a seco. O angus 100% abre a seção das dry aged com a incorporação de maciez e sabor, mas menos amanteigado do que seu sucessor com genética japonesa, o 70% angus 30% wagyu.

Mas o ápice do serviço é mesmo o 100% wagyu, que exibe uma complexa mistura de gordura e maciez.



Depois das carnes, o Osso traz três sobremesas: pudim de leite, bolo de chocolate e sorvete; os dois últimos, com bacon. Uma agradável surpresa.



A degustação "Raças" acontece todo mês em um salão que comporta 12 pessoas, localizado entre a cozinha e a câmara de maturação do Osso São Paulo. Está disponível mediante reserva pelo WhatsApp (11) 3167-3816. O cliente pode escolher os detalhes da degustação, com opções de harmonização por meio de vinho ou coquetéis.

--> Rua Bandeira Paulista, 520 – Itaim Bibi. De seg. a sex., das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h. Sáb., das 12h à 0h e dom., das 12h às 18h @ossosaopaulo

Picanha com calda de açaí e palmito

Para quem não é tão conservador no preparo desse corte, a receita do chef Carlos Valentí é uma opção para variar a picanha. O processo leva 1 hora e serve quatro porções.

Picanha com calda de açaí e palmito - Folhapress

Ingredientes:

-800g picanha

-200g polpa de açaí

-200ml caldo de carne

-50ml azeite de pequi

-50g palmito pupunha

-200ml tucupi

- Sal a gosto

Como fazer:

-Primeiro, cozinhe a polpa de açaí com o caldo de carne, em fogo baixo, até reduzir.

-Em uma panela com água e sal, cozinhe o palmito por 30 minutos. Também dá para usar uma bolsa de cozimento a vácuo, com azeite de pequi e sal, por 45 minutos, a 80 graus.

-Depois, coloque o palmito na grelha, para marcá-lo. Finalize com o azeite de pequi e reserve.

-Ferva o tucupi temperado com sal, alho, pimenta e azeite. Deixe o caldo reduzir e espessar para depois reservar.

-Agora asse a picanha em uma grelha, parrilla ou chapa.

-Em seguida, sirva a redução de tucupi em um prato e coloque a picanha fatiada sobre ela (se quiser, troque a redução por purê de mandioquinha).

-Por fim, despeje a calda de açaí para finalizar com sal e alecrim.