CozinhAÍ sugere 5 sobremesas de Natal; receba sua receita personalizada

São Paulo

Que tal impressionar a família na ceia ou no almoço de Natal com uma sobremesa personalizada e com um toque de tecnologia?

Você pode, por exemplo, agradar o tio que está louco para soltar a piada do pavê, mas, em vez de levar a versão tradicional à mesa, surpreenda com uma receita do doce mais criativa e que contenha os ingredientes que você selecionou.

Mesa posta para a ceia de Natal com quitutes doces e salgados, entre os quais, tortas, chocolate, pão de queijo etc. - Produção Jeanine Lemos. Foto: Karime Xavier/Folhapress

O primeiro passo é fazer o login no CozinhAÍ, a nova ferramenta de inteligência artificial da Folha. Nela, você informa eventuais restrições alimentares, define o tipo de preparo, os ingredientes, quantas pessoas serão servidas e pronto.

A reportagem fez cinco pedidos à plataforma.

No primeiro, escolheu apenas o ingrediente da moda, o pistache, e não inseriu qualquer restrição alimentar ou especificou o tipo de sobremesa que pretendia. O resultado trouxe uma torta de pistache.

Torta de pistache sugerida pelo CozinhAÍ, seu novo assistente virtual na cozinha - CozinhAÍ/Reprodução

Como segunda opção, especificou que queria um pavê. Entre os ingredientes, chocolate e doce de leite, porém, para sair do lugar comum, restringiu o biscoito champanhe. Veja como ficou:

Receita de pavê de chocolte e doce de leite do CozinhAÍ - CozinhAÍ/Reprodução

A terceira opção é para aqueles que preferem usar apenas o que já têm em casa. Para isso, a reportagem informou que apenas os ingredientes adicionados deveriam fazer parte da receita: banana, maçã, farinha de trigo, manteiga e leite condensado. A sugestão foi uma torta de banana e maçã:

Receita de torta de banana com maçã do CozinhAÍ, uma receita só com os ingredientes escolhidos pelo usuário - CozinhAÍ/Reprodução

Tem gente que não pode passar muito tempo na cozinha e não abre mão de uma sobremesa alcoólica no fim de ano. Licor e chocolate foram os ingredientes escolhidos, e o tempo de preparo não podia ultrapassar meia hora. Eis abaixo a receita de um mousse rápido de chocolate com licor.

Receita de mousse de chocolate com licor do CozinhAÍ - CozinhAÍ/Reprodução

Por fim, a última opção é para veganos que também não querem gastar tempo no preparo da receita. Nas restrições, em vez de a reportagem listar tudo o que não queria, digitou apenas "vegano", depois, não especificou ingrediente algum, e recebeu uma receita surpresa para ser feita em até 30 minutos. Pudim de chia com frutas foi a oferta do CozinhAÍ:

Pudim de chia leva o grão e frutas, uma sugestão refrescante e leve - CozinhAÍ/Reprodução

Acesse a plataforma e veja como a inteligência artificial pode te ajudar a fazer um Natal mais saboroso. Depois, envie a sua receita para a Folha. O jornal vai escolher três para publicar. Clique aqui para saber como participar.