Faça uma receita usando o CozinhAÍ e envie vídeo para a Folha

São Paulo

A Folha lança nesta quarta-feira (20) o CozinhAÍ, ferramenta que usa inteligência artificial para gerar receitas culinárias, e agora quer ver como o assistente virtual se sai na sua cozinha.

Obter a receita é bem fácil. Insira eventuais restrições alimentares, defina o tipo de preparo, os ingredientes, quantas pessoas serão servidas e pronto.

Você pode optar por um prato principal, uma entrada, um doce ou um lanche rápido. Enquanto conta com a ajuda do CozinhAÍ, grave um vídeo executando a receita e como ela ficou no final e mostre em suas redes sociais marcando a hashtag #cozinhai. Que tal aproveitar a época do ano para testar receitas natalinas?

Receita de frango ao molho de tomate do CozinhaAí feita pelo chef Tuca Mezzomo - Dirceu Neto/Folhapress

Também é possível mandar o material por mensagem direta para os perfis oficiais do jornal no Instagram e no Twitter ou enviar em anexo para o email leitor@grupofolha.com.br. A Folha vai selecionar três para publicar.

Importante: ao enviar o vídeo para os nossos canais, coloque no assunto do email ou no início da mensagem "CONCURSO COZINHAÍ". Com isso e com a hashtag #cozinhai no post, você está automaticamente participando.

O chef Tuca Mezzomo já utilizou a plataforma e aprovou a receita que a inteligência artificial sugeriu. Veja o vídeo:

Para começar a usar já, basta fazer o login ou um breve cadastro e aceitar os termos de uso. Assinantes da Folha têm acesso a uma área exclusiva para salvar as receitas favoritas.