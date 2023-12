Bolo de cuscuz e macarrão: veja as receitas da Folha mais acessadas em 2023

São Paulo

Em 2023, cuscuz, chocolate quente e macarrão à carbonara foram algumas das receitas mais buscadas na Folha. A seguir, confira as dez mais populares neste ano —que podem surpreender por seus sabores e aromas.

Espaguete carbonara - Zé Carlos Barretta/Divulgação

Alho no azeite, por Mohamad Hindi

A conserva de alho em azeite pode ser feita em 30 minutos e dura semanas na geladeira. O truque, do ex-Masterchef, Mohamad Hindi, livra os cozinheiros de descascar e picar os dentes de alho a cada refeição. Outros temperos, como pimenta e ervas, também são bem-vindos.

Conserva de alho no azeite leva minutos para ficar pronta e economiza um bom tempo de trabalho na cozinha - Adobe Stock

Almôndegas nordestinas

As almôndegas vão bem com molho, acompanhando arroz, no macarrão ou consumidas como aperitivo. O diferencial dessa versão é a carne seca, que é picada e refogada com bacon, cebola, tomate, pimentão e salsa. As almôndegas nordestinas podem ser assadas para ficar mais leves.

Carne-seca e cebola - Rodrigo Capote

Bolo de cuscuz, por Delismar Cardoso

O cuscuz é um dos pratos favoritos da culinária nordestina e funciona como um coringa para diferentes receitas. Na receita de bolo, do criador de conteúdo Delismar Cardoso, a primeira etapa é hidratar o cuscuz com leite e deixá-lo descansando por 20 minutos. Depois, é necessário bater os ovos, o açúcar, o óleo e o queijo ralado e juntar o cuscuz hidratado no liquidificador. O bolo fica pronto em menos de uma hora e rende até 10 porções.

Foto do bolo de cuscuz do criador de conteúdo Delismar Cardoso, do Kwai - Delismar Cardoso

Bolo de milho de liquidificador, por Heloisa Bacellar

O bolo de milho de liquidificador da cozinheira Heloísa Bacellar lembra os aromas de Festa Junina. Além do ingrediente principal, que pode ser fresco, congelado ou em conserva, a receita tem outro componente chave: a farinha de milho biju flocada. Heloísa decidiu fazer um bolo a partir de farinha de milho biju, que é torrada, e não com fubá, que é feita com milho seco moído fino. É recomendável medir e pesar a quantidade certa de farinha para a receita não desandar, já que pode variar de acordo com a moagem e marca.

Bolo de milho de liquidificador da cozinheira Heloísa Bacellar - Reprodução/Heloísa Bacellar

Caldinho de feijão

Rápido e nutritivo, o caldinho é preparado no liquidificador com feijão preto, paio e água do cozimento. Como adicional, inclui-se as costelinhas de porco com cebola, pimenta e sal a gosto, que são fritas no óleo bem quente até ficarem tostadas. Para acompanhamento, é possível preparar torresmos e pães

Caldinho de feijão - Gabriel Cabral/Folhapress

Chocolate quente, por Heloisa Bacellar

A cozinheira Heloisa Barcellar, do Na Cozinha da Helô, ensina uma versão cremosa do chocolate quente. Segundo ela, o segredo da receita está na escolha do ingrediente principal (amargo, meio amargo ou ao leite) e na proporção. O indicado é o chocolate 40%. Heloisa, que esteve à frente do Lá da Venda, na Vila Madalena, região oeste de São Paulo, também inclui o creme de leite fresco, a baunilha e um toque de canela no preparo, além de sugerir um tempo de descanso na geladeira para encorpar a bebida.

Chocolate quente francês clássico - Divulgação/Heloisa Bacellar

Ensalata de atum, pelo restaurante espanhol Don Curro

Receita do restaurante espanhol Don Curro, pode ser acompanhada por uma taça de vinho branco e uma dose extra de azeite de oliva, ambos espanhóis. A ensalata leva atum fresco e cozido em cubos, tomate, alfaces lisa e frisée, endívias, cebola e pimentões, além de azeitonas e ervilhas. Os ingredientes são temperados com sal, pimenta, limão, vinagre e azeite, de acordo com o gosto do freguês.

Prato com atum e salada, servido no restaurante Serafina do Itaim em São Paulo (SP), de Fabio Granato - Lucas Lima/Folhapress

Macarrão com manteiga e limão, amêndoas e rúcula, por Melissa Clark

Limão, azeite e alho são a base de muitas refeições de despensa. Os ingredientes compõem um trio harmonioso que pode aromatizar diversas opções, como peixe, frango, legumes, cereais e, claro, massas. Para preparar o macarrão, é preciso tostar e dourar lascas finas de alho na manteiga. Para trazer mais textura e crocância, pode-se acrescentar amêndoas. O limão é, então, acrescentado, incluindo a casca e o suco, e acompanhado por queijo parmesão. Na sequência, Melissa Clark acrescenta punhados de rúcula, que derretem no macarrão quente e ganham uma consistência sedosa.

Macarrão com manteiga e limão: rúcula dá toque picante à receita, que pode ser feita também com couve ou espinafre - NYT

Macarrão à carbonara por Carlos Bertolazzi

O passo a passo é do chef e apresentador Carlos Bertolazzi. O carbonara, receita tradicional italiana de massa, leva três gemas, queijo do tipo pecorino e bacon a gosto. O preparo é simples: basta fazer uma mistura entre os ovos, o queijo e a pimenta, além de tostar o bacon em cubinhos. Por fim, adiciona-se o espaguete cozido à mistura.

Espaguete à carbonara - Divulgação

Tapioca de cuscuz, por Adi Ensina

A tapioca e o cuscuz são clássicos no café da manhã no Nordeste. A receita, do criador de conteúdo Adi Ensina, conta com os dois preparos e pode ser feita em, aproximadamente, 15 minutos. Os ingredientes incluem flocão de milho —que dever ser hidratado com água—, sal, manteiga derretida e queijo mussarela —tanto para o recheio quanto para forrar a frigideira e, então, formar uma crosta crocante.