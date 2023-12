Veja como fazer uma receita de torta de ameixa com chantili e massa de cereal

The New York Times

Essa torta com ingredientes simples e de preparo descomplicado, com massa feita com cereal matinal, é uma boa alternativa para variar as sobremesas do final de semana. No recheio, leva ameixas com creme de leite fresco.

Rendendo até dez porções, a receita leva 30 minutos de preparo, além do tempo necessário para resfriar na geladeira.

Torta de leite e mel com crosta de cereal - David Malosh/The New York Times

Ingredientes

Para a crosta:

170 gramas de flocos de milho (cerca de 5 xícaras)

3 colheres de sopa de açúcar

1/4 colher de chá de sal

115 gramas de manteiga sem sal, derretida e resfriada

Para o recheio:

4 gemas grandes

1 ovo grande

60 ml de mel

50 gramas de açúcar

40 gramas de amido de milho

1/2 colher de chá de sal

240 ml de leite integral

240 ml de creme de leite fresco

Para servir:

240 ml de creme de leite fresco

454 gramas de ameixas maduras, sem caroço e fatiadas

1 a 2 colheres de chá de mel (opcional)

Como fazer:

1. Primeiro, faça a crosta da massa que é base da torta. Preaqueça o forno a 350ºC graus com a grade na posição do meio do forno. Misture os flocos de milho, o açúcar e o sal em um processador de alimentos até ficar finamente moído. Adicione a manteiga e pulse até que a mistura fique com aspecto de areia úmida.

2. Transfira a mistura de flocos de milho para uma forma de torta padrão de 22 cm. Usando um copo medidor de fundo plano, pressione a mistura nas laterais e na base da forma de torta. Asse na grade do meio até que fique seco e dourado, por cerca de 25 a 30 minutos. (Se a crosta afundar ou inflar enquanto assa, pressione suavemente de volta ao lugar enquanto ainda estiver quente com o copo medidor e prossiga). Deixe esfriar completamente.

3. Então, faça o recheio. Bata as gemas, o ovo, o mel, o açúcar, o amido de milho e o sal em uma panela média. Adicione o leite e o creme de leite e leve ao fogo médio alto. Cozinhe, mexendo continuamente, até que a mistura engrosse e comece a borbulhar, por cerca de 4 a 7 minutos. Continue a cozinhar, mexendo por mais 1 minuto. Despeje a mistura na massa resfriada e espalhe em uma camada uniforme. Pressione filme plástico diretamente sobre a superfície do recheio e leve à geladeira até firmar, pelo menos 3 horas e ou durante a noite toda.

4. Depois, faça a cobertura. Bata o creme de leite usando uma batedeira elétrica até formar picos suaves de chantili. Coloque colheradas de creme por cima da torta, cubra com as ameixas e regue com mel, se desejar.