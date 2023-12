Verão: aprenda a fazer pratos com frutas para entreter as crianças nas férias

São Paulo

Pais e mães ainda recorrem a alimentos ultraprocessados para organizar os snacks das crianças nas férias. Mas dá para melhorar a alimentação infantil com refeições rápidas e preparadas com frutas.

Segundo Lara Folster, embaixadora no Brasil do Food Revolution, projeto do chef Jamie Oliver, crianças se acostumam a comer alimentos mais saudáveis quando eles são introduzidos em momentos de lazer.

Pais e mães podem incluir nas refeições diárias itens que os filhos nunca comeram, como se fosse algum desafio ou brincadeira. "Isso torna o processo mais divertido e ajuda a construir consciência alimentar", afirma Folster.

O mesmo acontece quando as crianças ajudam na cozinha. Por isso, a especialista sugere algumas receitas para fazer junto com os filhos. Separo algumas a seguir.

Picolé de frutas caseiro - Avener Prado/Folhapress

Sorvete caseiro

4 bananas nanicas congeladas

2 xícaras de manga, morango ou abacaxi

1/2 xícara de leite vegetal de sua preferência

Como fazer: Bata tudo no liquidificador e sirva no potinho. Dá também para colocar a mistura na forminha de picolé.



Raspadinha de melancia

1 melancia cortada e congelada.

Como fazer: Em um prato, rale a parte vermelha e sirva como raspadinha.

Picolé de água de coco

1 litro de água de coco

frutas cortadas

Como fazer: Em forminha de picolé, despeje água de coco. Acrescente pedacinhos de fruta de sua preferência e leve para o congelador até firmar.



Açaí puro

2 polpas 100% de açaí congeladas

2 bananas nanicas congeladas

1/2 xícara de água

mel

Como fazer: Bata tudo no liquidificador e sirva em uma tigela ou em um copo, como shake.



Sorvete de abacate

1 abacate médio congelado

leite de coco fresco

mel a gosto

Como fazer: Bata tudo no liquidificador e sirva em um pote ou em forminhas para picolé.



Guacamole com tapioca de forno

1 abacate in natura

azeite e sal

tapioca