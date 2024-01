Sundae com manteiga de amendoim é sobremesa rápida que faz bonito

Retire do fogo e misture o chocolate picado até ficar homogêneo. Adicione a manteiga de amendoim e mexa até ficar cremoso. Deixe esfriar um pouco antes de colocar no topo do seu sundae. A calda de chocolate com sabor de amendoim pode ser armazenada na geladeira por até uma semana em um recipiente hermético. Para servir, reaqueça suavemente no micro-ondas ou em uma panela em fogo baixo.