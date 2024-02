Aprenda o guacamole perfeito que fica pronto em 15 minutos

The New York Times

Esta é a receita definitiva de guacamole, uma versão de Josefina Howard, a chef do restaurante Rosa Mexicano, em Manhattan, nos Estados Unidos. É muito simples e pode ser facilmente adaptada para servir grupos maiores, o que é bom, porque você vai precisar de muito —mesmo que não tenha muita gente para comer.

A receita demora 15 minutos e rende duas porções.

Guacamole, prato com abacate salgado - Juliana Ventura/Folhapress

Ingredientes

3 colheres (sopa) de cebola picada

½ colher (chá) de pimenta Serrano (ou dedo-de-moça) sem os caroços e a parte branca interna, picada (opcional)

colher (chá) de pimenta Serrano (ou dedo-de-moça) sem os caroços e a parte branca interna, picada (opcional) 1 e ½ colher (chá) de folhas de coentro picadas

colher (chá) de folhas de coentro picadas ½ colher (chá) de sal

colher (chá) de sal 1 tomate pequeno maduro

1 avocado maduro ou cerca de 300 gramas de abacate firme

Tortilla chips para servir

Como fazer

1. Em uma tigela média ou, de preferência, pilão amasse bem a cebola com a pimenta, com a ½ colher de chá de coentro e o sal para fazer uma pasta.

2. Corte o tomate ao meio na horizontal, retire o suco e as sementes e descarte o restante. Pique a polpa e adicione à tigela.

3. Usando uma faca pequena, corte a polpa do abacate ou avocado no sentido do comprimento e depois no sentido transversal, cortando até a casca, formando uma espécie de grade, com cubinhos. Retire a polpa do abacate com uma colher e coloque na tigela, misturando com os outros ingredientes até formar uma pasta homogênea