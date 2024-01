Receita de fettuccine apimentado com espinafre fica pronta em 25 minutos

The New York Times

Misturar molho apimentado e espinafre à receita clássica de fettuccine alfredo resulta em um ótimo jantar sem carne.

O parmesão realça o umami salgado do molho, e o queijo ralado funciona muito bem aqui. Esta refeição surpreendentemente simples fica pronta em menos de 30 minutos, mas tem um sabor tão complexo que até parece que você a encontraria em um restaurante.

Fettuccine alfredo com espinafre e chile crocante. Refeição estilizada por Hadas Smirnoff - The New York Times

Rendimento: 6 porções

Tempo total: 25 minutos

Ingredientes

Sal a gosto

4 colheres (sopa) de manteiga

1 a 2 colheres (sopa) de chile crocante ou mais, se desejar (veja a dica abaixo ou substitua por um molho de pimenta ao seu gosto, de preferência rico em especiarias)

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

450 g de fettuccine seco

1/2 maço (cerca de 150 g) de espinafre

¾ xícara de parmesão finamente raladonte 64 g), e mais para servir Modo de preparo

Leve uma panela grande com água salgada para ferver Enquanto a água esquenta, derreta a manteiga com o chile crocante em uma frigideira ou panela grande em fogo baixo. Bata o creme e mantenha aquecido em fogo baixo (deve soltar vapor, não borbulhar). Cozinhe o fettuccine até ficar al dente, seguindo as instruções da embalagem. Use pegador para transferir o macarrão para a mistura de creme, reservando a água do cozimento. Adicione o espinafre e mexa com o pegador até que a massa esteja bem incorporada. Adicione o parmesão e mexa, ainda em fogo baixo, até que a massa fique envolvida em um molho cremoso, adicionando uma ou duas colheres de sopa de água do macarrão, se necessário, para engrossar o molho. Porcione nos pratos e cubra com parmesão e mais chile crocante, se desejar. Sirva imediatamente.

Dica: Você pode fazer chile crocante facilmente em casa. Ele varia em picância, então ajuste a quantidade ao seu gosto. Para este prato, tente acrescentar mais dos sólidos do que do óleo ao molho para obter o prato mais saboroso. Confira receita do The New York Times abaixo:

Chile crispy (molho picante e crocante)

Rendimento: cerca de 1¼ xícara

Tempo total: 10 minutos

Ingredientes

½ copo de óleo vegetal

¼ xícara de cebola picada desidratada (caso não tenha, use a convencional )

1 colher de chá de açúcar granulado

1 ½ colheres de chá de sal

⅓ xícara (chá) de pequenas pimentas vermelhas secas finamente trituradas ou flocos de pimenta vermelha

3 colheres (sopa) de sementes de gergelim

1 colher (chá) de pimenta Sichuan moída grosseiramente (opcional)

Modo de preparo