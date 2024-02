Portugal ganha quatro restaurantes com estrelas do Guia Michelin; veja lista

Albufeira (Portugal)

Visitado por cerca de um milhão de brasileiros todos os anos, Portugal terá mais quatro restaurantes com estrelas no Guia Michelin, uma das publicações sobre gastronomia mais famosas do mundo. O país luso, porém, continua sem representantes três estrelas, a classificação máxima do guia centenário.

Salão do restaurante Belcanto em Lisboa - Paulo Barata/Divulgação

No total, o país europeu terá 39 casas estreladas: 31 com uma e 8 com duas estrelas. Outros 8 restaurantes foram incluídos na categoria Bib Gourmand, que seleciona estabelecimentos com "excelente relação qualidade e preço". O guia já está disponível no aplicativo e no site.

Os anúncios foram feitos nesta terça-feira (27) na cidade de Albufeira, na região do Algarve (sul), pela apresentadora e atriz portuguesa Catarina Furtado. Outra novidade é que Portugal ganhou seu próprio Guia Michelin —até o ano passado, a publicação era compartilhada com a Espanha.

Os restaurantes Alma (Lisboa), Belcanto (Lisboa), Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), Il Gallo D’Oro (Funchal), Ocean (Porches), The Yeatman (Vila Nova de Gaia) e Vila Joya (Albufeira) continuam com duas estrelas, concedidas a restaurantes que têm uma cozinha considerada "excepcional". O Antiqvvm, na cidade do Porto, passou a integrar o grupo.

A secretaria de turismo de Portugal investiu aproximadamente € 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) no projeto, segundo o jornal local Expresso. A organização e o lançamento do Guia Michelin começaram a ser patrocinados por países como a Argentina —o guia alega, porém, que isso não interfere na quantidade de restaurantes estrelados ou no número de estrelas recebidos. Em contrapartida, a publicação diz impulsionar o turismo local com as estrelas famosas.

"O guia contribui para a promoção de Portugal enquanto destino gastronômico de referência na Europa", diz comunicado divulgado pelo Guia Michelin.

Portugal é um dos destinos internacionais mais procurados por brasileiros. No ano passado, a nação lusa recebeu 1,1 milhão de turistas do país sul-americano, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística, órgão oficial português. Os brasileiros foram a sétima nacionalidade que mais viajou ao país.

A culinária rica é um dos atrativos para os turistas. Mariscos e peixes, incluindo centenas de receitas com bacalhau, são frequentes nas refeições do país. Os pratos são acompanhados pelo azeite português.

Portugal também é um país de forte tradição vitivinícola e conhecido pela qualidade de seus vinhos. As regiões do Douro (nordeste) e do Alentejo (sul) são as que concentram o maior número de espaços dedicados ao enoturismo —prática que permite conhecer vinícolas. Mas em quase todo o país há produção vinícola, incluindo em Algarve (sul).

As novas estrelas Michelin contemplam a cozinha portuguesa que tem se modernizado ao longo dos anos, sem deixar de lado os ingredientes tradicionais, como os peixes e a carne de porco.

"O país tem alguns dos melhores produtos gastronômicos do mundo. O peixe é excelente. O marisco é de grande qualidade", disse durante a cerimônia António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar de Portugal. "[O guia] é um passo extraordinário para colocar Portugal como um dos grandes destinos de excelência no turismo mundial."

Assim como Portugal, o Brasil nunca teve um restaurante com a classificação de três estrelas no Guia Michelin. A publicação vai retornar ao país em março, avaliando os restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Até 2020, o Brasil era o único país da América Latina coberto pelo Michelin. Na edição daquele ano, as casas avaliadas com duas estrelas foram o extinto Ryo (SP), o D.O.M. (SP), o Oteque (RJ) e o Oro (RJ).

Os restaurantes são selecionados de forma independente de acordo com a metodologia do Guia, que avalia critérios como a qualidade dos ingredientes, o domínio das técnicas culinárias, a harmonia dos sabores, a personalidade do chef expressa na cozinha e a consistência no menu. Os inspetores avaliam os restaurantes em visitas anônimas, sem aviso prévio.

Segundo a metodologia, o restaurante que recebe uma estrela é reconhecido por oferecer uma refeição de alta qualidade. Duas estrelas Michelin são concedidas a restaurantes com uma cozinha excelente. Já as três estrelas Michelin representam uma culinária excepcional.

O guia foi criado pelos irmãos Edouard e André Michelin em 1900, na França, com informações de onde abastecer e consertar o carro, onde comer e se hospedar.

Veja abaixo a lista de restaurantes com estrelas

2 estrelas

Antiqvvm (Porto) - novidade*

Alma (Lisboa)

Belcanto (Lisboa)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira)

Il Gallo D’Oro (Funchal)

Ocean (Porches)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Vila Joya (Albufeira)

1 estrela

2Monkeys (Lisboa) - novidade*

Desarma (Funchal) - novidade*

Ó Balcão (Santarém) - novidade*

Sála de João Sá (Lisboa) - novidade*

100 Maneiras (Lisboa)

A Cozinha (Guimarães)

Al Sud (Lagos)

A Ver Tavira (Tavira)

Bon Bon (Carvoeiro)

CURA (Lisboa)

Eleven (Lisboa)

Encanto (Lisboa)

Epur (Lisboa)

Esporão (Reguengos de Monsaraz)

Euskalduna Studio (Porto)

Feitoria (Lisboa)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa)

Fortaleza do Guincho (Cascais)

G Pousada (Bragança)

Gusto by Heinz Beck (Almancil)

Kabuki Lisboa (Lisboa)

Kanazawa (Lisboa)

LAB by Sergi Arola (Sintra)

Le Monument (Porto)

Loco (Lisboa)

Mesa de Lemos (Viseu)

Midori (Sintra)

Pedro Lemos (Porto)

Vila Foz (Porto)

Vista (Portimão)

William (Funchal)

Bib Gourmand

Flora (Viseu)

Inato Bistrô (Braga)

Norma (Guimarães)

O Pastus (Paço de Arcos)

Olaias (Figueira da Foz)

Oma (Baião)

Patio 44 (Porto)

Poda (Montemor-o-Novo)

