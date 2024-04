Ilhabela faz festival gastronômico com feijoada de lula e lasanha de bacalhau

Ilhabela (SP)

Para driblar a baixa temporada nos meses frios, restaurantes de Ilhabela se uniram em um festival de gastronomia. De 18 de abril a 19 de maio, endereços da cidade fazem comidas inspiradas no mar na 1ª edição do Sabores da Praia.

Lasanha de bacalhau do restaurante Porto Fino - Jéssica Aquino/ divulgação

O evento acontece diretamente nos salões dos 19 restaurantes com pratos a partir de R$ 54. Basta pedir o especial do evento. Nos menus, aparecem lulas assadas e cozidas, peixes locais grelhados e até lasanha de bacalhau.

Veja a seguir alguns dos participantes:

Atelier do Tonhão

No restaurante de frutos do mar e gastronomia mediterrânea, o chef que dá nome ao endereço prepara peixe local com escamas de banana-da-terra. O prato ainda leva purê de mandioquinha, tomate e é finalizado com azeite de ervas. Sai por R$ 92

R. da Padroeira, 12, Mezanino Shopping Villa da Vila, (11) 9-9172-9929, @atelierdotonhao

Nyáw Ilhabela

Em um espaço moderno com decoração de bambu e palha, o chef Daniel Carhuaricra Quispe faz um peixe com o nome da casa (R$ 54). Combina pescada-cambucu grelhado na folha de bananeira, purê de espinafre e vinagrete. Há ainda uma farofa de banana com dendê.

Av. São João, 512, Perequê, tel. (12) 9-9736-8249, @nyawilhabela

Portofino Restaurante

Dentro o hotel de mesmo nome, o restaurante italiano é comandado pelo chef Lucas Figueiredo, que já passou por cozinhas de restaurantes paulistanos, como o Evvai. Para o festival, a casa prepara lasanha de bacalhau (R$ 89). A massa é fresca e artesanal, intercalada com recheio cremoso do peixe e muçarela de búfala. De um lado, leva molho de tomate caseiro e do outro, creme de parmesão com alcaparras.

Av. Leonardo Reale, 2392, Praia do Viana, (11) 9-9116-6047, @portofinoilhabela

Portu-Brasil

No endereço de comida ibérica, a feijoada de lula (R$ 89) do chef Manuel Fernandes é a pedida para o festival. Fresco, o molusco integra o caldo de feijão em grandes pedaços. O prato é acompanhado de arroz e farofa de couve.

R. Chico Reis, 36, tel. (12) 99172-0720, @restauranteportubrasil

Salka – Mar & Fogo

É outro restaurante sob comando do chef Daniel Carhuaricra Quispe, mas com cozinha de inspiração asiática e peruana. A lula recheada com frutos do mar e cogumelos é servida com purê de mandioquinha ao molho da casa. Há coentro em pedaços. Custa R$ 85.

Av. São João, 492, Perequê, tel. (12) 9-9736-8249, @salka.ilhabela

Sandara Comida Libanesa

Inspirada no Líbano, o restaurante prepara falafel com molho tarator, feito de tahine (R$ 72). Os bolinhos de grão-de-bico são servidos com salada de tomate e salsinha, além de pão libanês.

R. José Joaquim da Silva, 272, Itaquanduba, (12) 9-8256-9497, @sandarailhabela

Os outros participantes e pratos podem ser vistos aqui.