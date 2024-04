Chef Helena Rizzo recebe o japonês Zaiyu Hasegawa para jantar no Maní, em SP

São Paulo

Zaiyu Hasegawa, um dos chefs mais prestigiados do Japão, chega às capitais paulista e fluminense em abril para cozinhar com os brasileiros Helena Rizzo, Willem Vandeven, na primeira cidade, e Alberto Landgraf, na segunda.

Proprietário do restaurante Den, com duas estrelas Michelin e classificado em 8º lugar na lista dos 50 Best Restaurants da Ásia em 2024, Hasegawa é conhecido por sua cozinha japonesa criativa e contemporânea, executada com ingredientes sazonais. O respeito às quatro estações do ano, marca na cultura japonesa, também pode ser observado em seu trabalho.

Chef Zaiyu Hasegawa - Divulgação

Em São Paulo, o chef japonês estreia a série de encontros "Segundas no Maní" deste ano. Na segunda (15), prepara um menu de oito cursos preparado em parceria com Helena Rizzo e Willem Vandeven no restaurante Maní. O menu custa R$ 940. Harmonização com vinhos e saquê, à parte, custa R$ 490 adicionais.

Entre os pratos assinados por Hasegawa estão uma tapioca de lombo de porco com especiarias japonesas e uma salada de folhas e legumes de época. Já Helena Rizzo e Willem Vandeven preparam melancia com camarão-carabineiro, molho ponzu, tomate e borago, entre outras receitas.

Três dias depois, na quinta (18), Hasegawa cozinha ao lado de Alberto Landgraf, no Rio de Janeiro, para comemorar os seis anos do restaurante Oteque. O jantar tem valor de R$ 2.000 e já conta com harmonização de bebidas.

As reservas podem ser feitas antecipadamente pelos sites, telefones e números de WhatsApp abaixo.

MANÍ

R. Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano, região oeste, SP. Reservas em (11) 97473-8994, @manimanioca

OTEQUE

R. Conde de Irajá, 581, Botafogo, região sul, RJ. Reservas em 21 3486 5758, @oteque_rj