Brasil tem 21 restaurantes com estrela Michelin; veja lista completa

O Michelin, um dos principais guias de gastronomia do mundo, voltou ao Brasil depois de três anos sem edição no país, em cerimônia no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Nesta segunda (20), o guia francês anunciou os nomes de todos os restaurantes selecionados em São Paulo e os outros no Rio de Janeiro. Enquanto seis casas foram contempladas com duas estrelas, outras 15 conquistaram uma estrela.

Ambiente do restaurante Tuju - Rubens Kato/Divulgação

A cotação máxima é de três estrelas, dadas para os melhores restaurantes. Nenhuma casa do Brasil conquistou a pontuação. As duas estrelas são atribuídas quando há uma cozinha excelente "que vale a pena fazer um desvio". Confira os restaurantes brasileiros contemplados:

Duas estrelas

D.O.M.

R. Br. de Capanema, 549, Cerqueira César, São Paulo

domrestaurante.com.br | (11) 96918-9947

Oteque (RJ)

Rua Conde de Irajá, 581, Botafogo, Rio de Janeiro

www.oteque.com | (21) 3486-5758

Oro (RJ)

Rua General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro

ororestaurante.com.br | (21) 3841-6859

Tuju (SP)

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo

tuju.com.br | (11) 91899-0002

Evvai (SP)

Rua Joaquim Antunes 108, Pinheiros, São Paulo

evvai.com.br | (11) 3062 1160

Lasai (RJ)

Largo dos Leões 35, Humaitá, Rio de Janeiro

lasai.com.br | (21) 3449-1834

Uma estrela

Fame Osteria (SP)

Rua Oscar Freire 216, Cerqueira César, São Paulo

@fame_osteria | (11) 99364-4442

Huto (SP)

Avenida Jandira 677, Campo Belo, São Paulo

grupohuto.com.br | (11) 5052-6804

Jun Sakamoto (SP)

Rua Lisboa 55, Pinheiros, São Paulo

junsakamoto.com.br | (11) 3088-6019

Kan Suke (SP)

Rua Manoel da Nóbrega 76, Bela Vista, São Paulo

(11) 3266-3819

Kazuo (SP)

Rua Prudente Correia 432, Jardim Europa, São Paulo

kazuorestaurante.com.br | (11) 96640-7596

Kinoshita (SP)

Rua Jacques Félix 405, Vila Nova Conceição, São Paulo

restaurantekinoshita.com.br | (11) 3849-6940

Kuro (SP)

Rua Padre João Manuel 706, Cerqueira César, São Paulo

(11) 3062-5241

Maní (SP)

Rua Joaquim Antunes 210, Jardim América, São Paulo

restaurantemani.com.br | (11) 3085-4148

Murakami (SP)

Alameda Lorena 1186, Jardins, São Paulo

murakamimu.com | (11) 97103-1186

Oizumi Sushi (SP)

Rua Califórnia 785, Cidade Monções, São Paulo

oizumisushi.com.br | (11) 94223-9866

Picchi (SP)

Rua Oscar Freire 533, Cerqueira César, São Paulo

restaurantepicchi.com.br | (11) 3065-5560

Tangará Jean-Georges (SP)

Rua Deputado Laércio Corte 1501, Vila Andrade, São Paulo

oetkercollection.com/hotels/palacio-tangara | (11) 4094-4040

Cipriani (RJ)

Avenida Atlântica 1702, Copacabana, Rio de Janeiro

belmond.com | (21) 2548-7070

Mee (RJ)

Avenida Atlântica 1702, Copacabana, Rio de Janeiro

belmond.com | (21) 2548-7070

San Omakase Room (RJ)

Rua Conde de Bernadotte, 26 - Loja 103, Leblon, Rio de Janeiro

sanomakase.com.br | (21) 2112-5199

Estrela Verde

A Casa do Porco (SP)

Rua Araújo 124, República, São Paulo

acasadoporco.com.br | (11) 3258-2578

Corrutela (SP)

Rua Medeiros de Albuquerque 256, Vila Madalena, São Paulo

corrutela.com.br | (11) 3097-9490

Tuju (SP)

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo

tuju.com.br | (11) 91899-0002