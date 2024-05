Rede Red Lobster vai à falência após acordo ilimitado de camarão

Bloomberg

A rede de restaurantes de frutos do mar Red Lobster foi à falência, sucumbindo a arrendamentos onerosos, altos custos trabalhistas e uma promoção desastrosa e ilimitada de camarão.

A empresa com sede em Orlando, na Flórida, entrou com pedido de proteção do Capítulo 11 no domingo, listando ativos e passivos de US$ 1 bilhão a US$ 10 bilhões cada em seu pedido de falência. O pedido permite que a empresa continue operando enquanto elabora um plano para pagar os credores.

Restaurante Red Lobster em Lakewood, Califórnia, EUA, na quarta-feira, 15 de maio de 2024. A rede está fechando mais de 50 de seus restaurantes em todo o país - Eric Thayer/Bloomberg

A Red Lobster planeja entregar o controle da empresa aos seus credores, liderados pelo Fortress Investment Group, que concordou em fornecer US$ 100 milhões em financiamento para apoiar a rede durante a falência. A oferta pública de aquisição é na forma de uma oferta stalking horse, o que significa que definirá o preço mínimo para os ativos da Red Lobster e está sujeita a ofertas melhores caso alguma se concretize nas próximas semanas, de acordo com documentos judiciais.

A rede de restaurantes vem se deteriorando há vários anos, com uma queda de cerca de 30% no número de clientes desde 2019, escreveu o CEO Jonathan Tibus em documentos judiciais. Embora o negócio tenha mostrado sinais de recuperação desde a pandemia, as vendas caíram drasticamente nos últimos 12 meses, escreveu Tibus. Perdeu US$ 76 milhões no ano fiscal de 2023.

As pressões inflacionárias impediram os clientes de jantar fora e os custos trabalhistas mais elevados prejudicaram as finanças da empresa. Uma "parte significativa" dos arrendamentos da Red Lobster foi avaliada acima das taxas de mercado. Em maio de 2023, a empresa mudou seu "Ultimate Endless Shrimp" de US$ 20 de uma oferta por tempo limitado para uma promoção permanente, custando US$ 11 milhões enquanto os clientes devoravam caros pratos de camarão.

O Red Lobster tem suas raízes em um único restaurante em Lakeland, na Flórida, em 1968. Ele se expandiu rapidamente nas décadas de 1970 e 1980 e desenvolveu seguidores leais para seus biscoitos Cheddar Bay. A empresa agora opera mais de 550 restaurantes nos EUA e Canadá.

A rede de restaurantes, que pertence ao fornecedor de frutos do mar Thai Union Group Plc desde 2020, atende 64 milhões de clientes por ano e compra 20% de todas as caudas de lagosta norte-americanas, bem como 16% de todas as lagostas do mundo.

A Thai Union e a Red Lobster estiveram em negociações com os credores para um acordo extrajudicial que entregaria aos credores 80% da empresa, mas as discussões fracassaram. Os credores fizeram empréstimos adicionais no valor de US$ 20 milhões à Red Lobster em fevereiro, mas não estavam dispostos a investir mais dinheiro sem o apoio do proprietário, de acordo com documentos judiciais.

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

A Red Lobster disse que também está investigando o negócio do camarão, incluindo como ele foi comercializado em restaurantes e se a Thai Union "exerceu uma influência desproporcional" nas compras de camarão.

A rede emprega 34 mil pessoas nos EUA e mais duas mil no Canadá. Na semana passada, fechou 93 lojas com baixo desempenho.

O caso é Red Lobster Management LLC, 24-02486, Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Médio da Flórida.

Com assistência de Jonathan Randles.

---

Essa reportagem foi publicada originalmente aqui.