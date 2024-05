Moët e Chandon tem loja com vending machine de champanhe em SP

São Paulo

Neste mês, a marca de champanhe francês Moët e Chandon inaugurou uma loja temporária no shopping Iguatemi de São Paulo, na região oeste da capital paulista. O estabelecimento, com 24m², funcionará até quarta-feira, 12 de junho, no piso Faria Lima.

Vending machine da Moët e Chandon - Divulgação

Há cinco rótulos disponíveis: Moët e Chandon Brut Imperial, que estreia com novo rótulo no Brasil, Rosé Imperial, Ice Imperial, Ice Impérial Rosé e Nectar Imperial. Os clientes também podem personalizar as embalagens com fitas e adesivos criados para o estabelecimento.

Trazida da França para a temporada na em São Paulo, a loja ainda conta com uma vending machine de champanhes. A máquina é refrigerada e oferece mini Moëts, versões de 200 ml prontas para o consumo. Os produtos podem ser personalizados com palavras escolhidas pelo cliente e consumidos no local. A moeda para uso da máquina é vendida no local e custa R$ 130.

O estabelecimento funciona das 10h às 22h, de segunda a sábado, e, das 14h às 20h, em domingos e feriados. O restaurante Piselli Sud, em frente à loja, também oferece um menu em quatro tempos, que pode ser harmonizado com os champanhes por R$ 220.