Brasília ganha sua primeira vinícola e tem 100% de produção local

No final de semana do aniversário de Brasília, em 21 de abril, a capital federal ganhou a Vinícola Brasília, resultado da união de dez agricultores que produzem no PAD-DF, Projeto de Assentamento Dirigido do Distrito Federal.

A 60 km da capital, os produtores Casa Vitor, Ercoara, Horus, Marchese, Miro, Monte Alvor, Oma Sena, Alto Cerrado, Villa Triacca e Vista da Mata se uniram para criar o projeto, cujas obras tiveram início em 2021.

Vinícola Brasília foi inaugurada no final de abril, a 60 km da capital federal - Reprodução

A marca é especializada na produção de vinhos de colheita de inverno em vinhedos do cerrado de altitude. O primeiro vinho da Vinícola Brasília, de nome monumental syrah, é um blend dos dez vinhedos e ficou entre as 16 amostras mais representativas na Avaliação Nacional dos Vinhos 2023.

A inauguração do estabelecimento contou com a presença de autoridades como o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O espaço, a loja e o wine bar ficam abertos diariamente. A vinícola oferece visitação guiada, com tour e degustação, todos os finais de semana. A programação é divulgada com antecedência no Instagram da empresa.

Reservas para os dias 25 e 26 de maio já estão abertas e custam R$ 120 por pessoa. Crianças não pagam. Já no feriado do Corpus Christi, a visita guiada ocorre durante quatro dias, de quinta-feira, 30 de maio a domingo, 2 de junho, pelo valor de R$ 150 por pessoa.

A programação inclui visita por todas as áreas da vinícola e degustação de quatro vinhos, com tempo de duração estimado em 1h30. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (51) 9442-1975.