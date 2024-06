Receita de sopa de couve-flor assada com alho leva somente três ingredientes

The New York Times

Esta sopa de três ingredientes não é um truque: é tão aveludada e rica quanto suas partes cremosas e cheias de laticínios, com uma doçura que perdura e aquece. Obtenha sabores profundos da couve-flor e de uma cabeça inteira de alho, assando-os até caramelizarem.

Sopa de couve-flor assada e alho ORG XMIT: XNYT0345 - KELLY MARSHALL/NYT

Em seguida, você vai cozinhá-los até quase desmancharem e, depois, precisará misturá-los até ficarem homogêneos. Suave e reconfortante por si só, a sopa também pode servir como ponto de partida para a sua própria criação: você pode assar cebolas fatiadas ou alho-poró em vez do alho, além de acrescentar queijo cheddar, gruyère ou parmesão.

Cobrir a sopa com sálvia frita ou alcaparras também é uma boa opção. Acompanhe com queijo grelhado, pão de centeio integral ou uma salada com grãos ou lentilhas.

Rendimento: 4 a 6 porções

Tempo total: 1 hora e 10 minutos

Ingredientes

1,1 kg de couve-flor (uma cabeça grande), cortada em pedaços de 2,5 cm, folhas reservadas

¼ xícara de azeite extra-virgem e mais para regar

Sal e pimenta

1 cabeça de alho

Modo de preparo

Aqueça o forno a 220 °C. Numa assadeira, misture os floretes e as folhas da couve-flor com o azeite e tempere generosamente com sal e pimenta. Corte 0,6 cm da cabeça do alho para expor a parte superior dos dentes e coloque-a sobre um pedaço de papel alumínio, com o lado cortado para cima. Acrescente sal e regue levemente com azeite. Embrulhe o alho no papel alumínio e coloque na assadeira. Asse até que a couve-flor esteja dourada e macia e o alho macio e perfumado, de 30 a 35 minutos. Enquanto isso, em uma panela grande, leve 6 xícaras de água e 1 colher de chá de sal para ferver em fogo médio. Reserve cerca de 1 xícara de couve-flor para a cobertura e adicione o restante à panela, incluindo os pedaços dourados na assadeira. Esprema os dentes de alho torrados da casca na panela. Cubra e cozinhe até que a couve-flor fique bem macia, de 7 a 10 minutos. Fora do fogo, no liquidificador, bata a sopa até ficar homogêneo. Se estiver grossa, adicione água a gosto. Se estiver fina, cozinhe, descoberta, por 5 a 10 minutos para reduzir um pouco (a sopa também vai engrossar à medida que esfria). Tempere a gosto com sal. Sirva a sopa coberta com a couve-flor assada reservada, um fio de azeite e mais pimenta preta.

Esse texto foi publicado originalmente no The New York Times.