Aprenda receitas de fondue com queijos para fazer em casa no frio

São Paulo

Em 2024, o inverno, estação mais fria do ano, terá início no próximo dia 21. As altas temperaturas das ondas de calor durante o outono continuarão pelo menos até o dia 22 em São Paulo, quando os termômetros irão baixar.

No domingo (23), uma frente fria com massa de ar polar deve passar pelo litoral paulista e mudará o clima no estado, explica análise do Climatempo.

A seguir, confira receitas quentinhas de fondue para espantar o frio e permanecer em casa debaixo das cobertas. Os preparos são sugestões do chef Alain Poletto, do Bistrot de Paris, e do restaurante Praça São Lourenço.

Fondue do restaurante Praça São Lourenço - Wellington Nemeth/Divulgação

Fondue originale

Ingredientes

Um dente de alho amassado

100 ml de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

120 g de queijo appenzeller ralado grosso

140 g de queijo emmental ralado grosso

140 g de queijo gruyère ralado grosso

20 ml de kirsch (destilado de cereja)

Pão com casca, cortado em cubos, a gosto

Presunto cru fatiado fininho e linguiças

Modo de preparo

Aqueça a panela de fondue e esfregue o dente de alho nas laterais internas. Retire os resíduos. Despeje o vinho branco, junte sal e pimenta e espere ferver. Adicione os queijos e deixe derreter, mexendo sempre com uma espátula de madeira, até obter uma mistura homogênea e cremosa. Junte o kirsch e sirva, sobre um réchaud, com pão cortado em cubos com casca e os acompanhamentos de sua preferência.

Fondue de queijos artesanais



Ingredientes

175 g de queijo fontina

175 g de queijo raclete

150 ml de vinho branco

10 ml de cachaça

10g de amido de milho

Um dente de alho

Modo de preparo

Rale os dois queijos. Raspe um dente de alho fresco no fundo de uma panela. Em fogo médio adicione aos poucos o queijo e o vinho, mexendo constantemente até ficar homogêneo. Adicione amido de milho para ajudar a fundir e deixar mistura lisa. Adicione a cachaça ao final e mexa. Finalize com toque de noz-moscada ralada e sal se necessário. Servir com frios e pão italiano em cubos