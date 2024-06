Veja receitas dos doces de festa junina mais populares no Google

São Paulo

Nas quermesses de festa junina não podem faltar doces típicos, como bolo de milho, canjica, maçã do amor e pé de moleque. Mas dados do Google Trends mostram que existe mais interesse por alguns desses quitutes do que outros, em busca desde 1º de junho deste ano.

Bolo de milho é o doce típico de festa junina mais popular neste mês - Paulo vilela/AdobeStock

Bolo de milho ocupa o primeiro lugar com 36,31% e combina com café coado, chá, copo de leite ou até com uma fatia de queijo minas.

Na sequência vem a canjica (30%), ou mungunzá, como é chamada no Nordeste, que também faz sucesso no inverno. Já paçoca ocupa a terceira posição na lista com 15,26% e pode ser feita em menos de 1 hora.

Para fechar o top cinco vem o arroz-doce com 10,52% e curau com 7,89%.

Como o mês ainda não terminou, há tempo para preparar esses pratos. A seguir, confira uma seleção de receitas da Folha dos doces de festa junina mais queridos na internet: