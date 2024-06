Veja receitas típicas para impressionar nas festas juninas e 'julinas'

São Paulo

Chegam os meses de junho e julho, que trazem incontáveis quermesses, e a programação cultural do país ferve com eventos e comemorações. As festas juninas e julinas vão além de quadrilhas e músicas: é a oportunidade de experimentar quitutes especiais que, muitas vezes, são consumidos apenas nesta época do ano.

Bolo de milho de liquidificador da cozinheira Heloísa Bacellar - Ana Bacellar/Reprodução/Heloísa Bacellar

As festividades costumam trazer barraquinhas com bolos, milho, canjica, arroz-doce e quentão, mas também é possível cozinhar pratos típicos para experimentar em casa ou levar para confraternizações, por exemplo.

A seguir, confira uma seleção de receitas juninas da Folha: