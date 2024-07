Ex-BBB Beatriz Reis comanda reality show gastronômico no Kwai

São Paulo

O aplicativo de vídeos curtos Kwai, concorrente do TikTok, reúne milhões de usuários ativos brasileiros e dois assuntos que são muito recorrentes na plataforma são gastronomia e entretenimento. As hashtags comida e reality angariam cerca de 20 bilhões de visualizações. Pensando nisso, o app criou o Kwai Chef, primeiro reality show culinário em formato vertical e com vídeos curtos.

Beatriz Reis Brasil em foto no Instagram - @beatrizreisbrasil no Instagram

A plataforma, que também ganhou muita visibilidade ao patrocinar o Big Brother Brasil, convidou a ex-sister Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, para apresentar o programa. A criadora do bordão "Brasil do Brasil" e ex-vendedora de rua fez sucesso no reality da Rede Globo e hoje tem milhões de seguidores nas redes sociais.

O Kwai Chef foi produzido em parceria com o Tastemade, um dos maiores canais de gastronomia da internet, e tem o objetivo de descobrir talentos da culinária no Brasil. Interessados em participar podem enviar suas inscrições entre os dias 22 de julho e 9 de agosto, basta publicar um vídeo na plataforma mostrando o preparo de uma receita familiar e usar a hashtag kwaichef.

Os vídeos serão avaliados pelo time de jurados do programa, formado pelos confeiteiros Thiago Barros, Nathanny Dias e Rosangela Rigoni, o cozinheiro Jobson Amancio e a criadora de vídeos sobre gastronomia Eloá Almeida e três pessoas de cada região do Brasil serão selecionadas para avançar às semifinais.

A final do Kwai Chef terá um júri composto pela apresentadora Beatriz Reis e pelos criadores de conteúdo Bernardo Soares, comanda o perfil Reviews do Mustache, e Paloma Souza, atriz e apresentadora baiana. O anúncio do campeão será feito no dia 23 de setembro.