Brasil cai 15 posições no 50 Best, que elege os melhores restaurantes do mundo

O restaurante Disfrutar, de Barcelona, na Espanha, foi eleito o melhor do mundo pelo 50 Best, um dos principais rankings da gastronomia mundial –a casa já tinha conquistado o 2º lugar na última edição do ranking, em 2023. O segundo lugar do novo ranking ficou com o também espanhol Asador Etxebarri, de Axpe, no interior do país; e o terceiro, com o Table by Bruno Verjus, de Paris, na França.

A cerimônia que anunciou os vencedores aconteceu no hotel Wynn, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (6), madrugada de quinta (7) no Brasil.

Coulant de roquefort nixtamalizado com nozes do Disfrutar, restaurante de Barcelona eleito o melhor do mundo pelo 50 Best em 2024 - Divulgação

O brasileiro mais bem colocado na lista é A Casa do Porco, em 27º lugar –15 posições a menos em relação à última edição, quando era o único brasileiro da lista, em 12º lugar. De volta à lista, o carioca Oteque, detentor de duas estrelas Michelin, se sagrou o 37º melhor do mundo. Também do Rio de Janeiro, o Lasai ocupa o 58º lugar.

Além dos restaurantes brasileiros, a América Latina marcou presença no ranking principal do 50 Best com os peruanos Maido, Kjolle e Mayta, respectivamente em 4º,16º e 41º lugar; o argentino Don Julio, de Buenos Aires, em 10º lugar.

Em 2024, pela primeira vez, o 50 Best reconheceu um restaurante africano: o La Colombe, da Cidade do Cabo, na África do Sul, que ficou em 49º lugar –sendo assim, também, o melhor daquele continente.

Para chegar à lista final, o prêmio reúne votos de mais de mil jurados do setor, divididos entre profissionais da gastronomia, como chefs e proprietários de restaurantes, jornalistas, críticos e foodies.

Apesar do nome, o ranking do 50 Best classifica uma centena de restaurantes ao redor do mundo. A lista que vai do 51º ao 100º lugar foi divulgada no dia 22 de maio, e conta com apenas um brasileiro, o carioca Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, que ocupa a 58º posição.

Outros prêmios especiais desta edição também foram anunciados com antecedência. Janaína Torres, d'A Casa do Porco, foi eleita a melhor chef mulher do mundo; e o chef carioca João Diamante, da ONG Diamantes na Cozinha, foi um dos vencedores da categoria Campeões da Mudança.

Veja a seguir a lista completa do 50 Best 2024.

Os 100 melhores restaurantes do mundo em 2024, segundo o 50 Best

1.Disfrutar (Barcelona, Espanha)

2. Asador Etxebarri (Axpe, Espanha)

3. Table by Bruno Verjus (Paris, França)

4. Diverxo (Madri, Espanha)

5. Maido (Miraflores, no Peru)

6. Atomix (Nova York, EUA)

7. Quintonil (Cidade do México)

8. Alquimist (Copenhague, Dinamarca)

9. Gaggan (Bancoc, Tailândia)

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

11. Septime (Paris, França)

12. Lido 84 (Gardone Riviera, Itália)

13. Trèsind Studio (Dubai, EAU)

14. Quique Dacosta (Dénia, Espanha)

15. Sézanne (Tóquio, Japão)

16. Kjolle (Lima, Peru)

17. Kol (Londres, Reino Unido)

18. Plenitude (Paris, França)

19. Reale (Castel di Sangro, Itália)

20. Wing (Hong Kong)

21. Florilège (Tóquio, Japão)

22. Steirereck (Viena, Áustria)

23. Sühring (Bancoc, Tailândia)

24. Odette (Cingapura)

25. El Chato (Bogotá, Colômbia)

26. The Chairman (Hong Kong)

27. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

28. Elkano (Getaria, Espanha)

29. Boragó (Santiago, Chile)

30. Restaurant Tim Raue (Berlim, Alemanha)

31. Belcanto (Lisboa, Portugal)

32. Den (Tóquio, Japão)

33. Pujol (Cidade do México)

34. Rosetta (Cidade do México)

35. Frantzén (Estocolmo, Suécia)

36. The Jane (Antuérpia, Bélgica)

37. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

38. Sorn (Bancoc, Tailândia)

39. Piazza Duomo (Alba, Itália)

40. Le Du (Bancoc, Tailândia)

41. Mayta (Lima, Peru)

42. Ikoyi (Londres, Reino Unido)

43. Nobelhart & Schmutzig (Berlim, Alemanha)

44. Mingles (Seul, Coréia do Sul)

45. Arpège (Paris, França)

46. SingleThread (Healdsburg, EUA)

47. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemanha)

48. Hiša Franko (Kobarid, Eslovênia)

49. La Colombe (Cidade do Cabo, África do Sul)

50. Uliassi (Senigallia, Itália)

51. La Calandre (Rubano, Itália)

52. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Itália)

53. Leo (Bogotá, Colômbia)

54. Kadeau (Copenhague, Dinamarca)

55. Mérito (Lima, Peru)

56. Narisawa (Tóquio, Japão)

57. Potong (Bancoc, Tailândia)

58. Lasai (Rio de Janeiro, Brasil)

59. Enigma (Barcelona, Espanha)

60. Fyn (Cidade do Cabo, África do Sul)

61. Nuema (Quito, Equador)

62. Coda (Berlim, Alemanha)

63. Bozar (Bruxelas, Bélgica)

64. Orfali Bros Bistro (Dubai, EAU)

65. Brat (Londres, Reino Unido)

66. La Cime (Osaka, Japão)

67. Alcalde (Guadalajara, México)

68. Burnt Ends (Cingapura)

69. Fu He Hui (Changai, China)

70. Le Doyenné (Saint-Vrain, França)

71. Le Bernardin (Nova York, EUA)

72. Aponiente (El Puerto de Santa María, Espanha)

73. Mil (Cusco, Peru)

74. Nusara (Bancoc, Tailândia)

75. Ernst (Berlim, Alemanha)

76. Flocons de Sel (Megève, França)

77. La Grenouillère (La Madeleine-sous-Montreuil, França)

78. Masque (Mumbai, Índia)

79. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris, França)

80. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

81. Murgaritz (San Sebastián, Espanha)

82. Sud 777 (Cidade do México)

83. Willem Hiele (Oudenburg, Bélgica)

84. Restaurant Jan (Munique, Alemanha)

85. Ceto (Roquebrune-Cap-Martin, França)

86. Mosu (Seul, Coréia do Sul)

87. Lyle's (Londres, Reino Unido)

88. Tantris (Munique, Alemanha)

89. Indian Accent (Nova Déli, Índia)

90. Smyth (Chicago, EUA)

91. Neolokal (Istambul, Turquia)

92. Labyrinth (Cingapura)

93. Sazenka (Tóquio, Japão)

94. Mountain (Londres, Reino Unido)

95. Meta (Cingapura)

96. Onjium (Seul, Coréia do Sul)

97. Core by Clare Smyth (Londres, Reino Unido)

98. Saint Peter (Sidney, Austrália)

99. Cosme (Nova York, EUA)

100. Fauna (Valle de Guadalupe, México)