Confira receita de pão de queijo com doce de leite

São Paulo

Nesta adaptação, a receita traz uma combinação de dois clássicos: pão de queijo e doce de leite.

A receita segue a base tradicional do pão de queijo, utilizando uma mistura de polvilho azedo e doce, além do queijo minas padrão. O toque especial fica por conta do recheio de doce de leite, que é previamente congelado para garantir que o interior do pão de queijo fique cremoso e doce na medida certa.

Receita de pão de queijo com doce de leite da criadora de conteúdo Natália Palmegiano - Divulgação/Natália Palmegiano

Confira abaixo passo a passo desta adaptação da criadora de conteúdo do Kwai, Natália Palmegiano.

PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM DOCE DE LEITE

Rendimento: 25 porções

Tempo de preparo: 2 horas

Ingredientes:

200 g de doce de leite firme

1 ½ xícara de polvilho azedo

1 xícara de polvilho doce

⅓ xícara de água

⅓ xícara de óleo

⅓ xícara de leite

2 colheres (chá) de Sal

1 unidade de Ovo

180 g de Queijo minas padrão ralado

Modo de preparo: