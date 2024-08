Seleção de presentes para o Dia dos Pais tem opções a partir R$ 57

São Paulo

O Dia dos Pais, que acontece neste domingo (11), está cada vez mais gastronômico. Segundo levantamento da Hibou, alimentos e bebidas são a melhor opção para presentear segundo 72% dos entrevistados. A empresa, especializada em pesquisa de consumo, ouviu 1.241 pessoas entre 25 e 27 de julho em cidades nas cinco regiões do país.



O orçamento pode estar na raiz da escolha. De acordo com o levantamento, 67% dos filhos e netos planejam gastar até R$ 250 na data. Não é possível comprar um celular com o valor, mas ele é suficiente para fazer bonito com bebidas e guloseimas.

Pão, charcutaria e vinho da cesta de presente do St. Chico - Raul da Mota/Divulgação

A seleção a seguir traz 16 ideias, incluindo cestas e kits, à venda na Grande São Paulo. Mas fique atento: alguns estabelecimentos exigem encomendas antecipadas e preços não incluem taxa de entrega.

Até R$ 150

Macarons e chocolates

A Glacé Pâtisserie oferece boa parte de seus doces em versão presente para a ocasião. A caixinha com três macarons de frutas vermelhas tamanho G, por exemplo, sai por R$ 57.

R. João Ramalho, 997, Perdizes, região oeste, @glacepatisserie

Bombons temáticos

O encerramento das Olimpíadas, que cai na mesma data que celebra os pais, é bom pretexto para o presente da Mica Chocolates, uma caixa com cinco bombons inspirados nos jogos (R$ 68). Há sete sabores temáticos de países participantes: o brasileiro leva caramelo e ganache de cupuaçu, enquanto o francês mistura crème brûlée com ganache de baunilha e macadâmia.

R. Artur de Azevedo, 1.199, Pinheiros. Shop. Iguatemi - av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jardim Paulistano, região oeste, @micachocolates

Embutido, queijo e vinho

Um dos kits oferecidos pela Padaria 13 de Maio reúne frios e calabresa curada fatiados, provolone, tábua de madeira e uma garrafa de vinho (R$ 109,90). Encomendas pelo WhatsApp (11) 96853-8142.

Av. dos Carinás, 543, Moema, região sul, padaria13demaio.com.br

Cesta de café da manhã

São três as opções de cestas do Nica Café. A mais em conta (R$ 150) reúne baguete, croissant, pain au chocolat, ciabatta, geleia, frutas, bolo de rolo, brownie e suco de frutas. Encomendas até 9 de agosto pelo telefone (11) 3898-3860.

Al. Lorena, 1.784, Jardim Paulista, região oeste, @nica.cafe

De R$ 151 a R$ 200

Kit com cafés e livro

O kit do Mercato Piselli reúne duas versões do café Orfeu Piselli (em cápsulas e moído), biscoito panforte e o livro "Itália para Comer e Beber Bem", de Gerardo Landulfo e Juscelino Pereira (R$ 154).

Loja online piselli.com.br

Chocolate e café

Lançamento do Açucareiro da Nana, o chocolate 58% recheado de ganache de café e garapa (80 g) entra no kit com uma lata de café especial da J.Café (R$ 159) —a tampa tem espaço para foto. Encomendas pelo WhatsApp.

Tel. (11) 96403-6040 e @acucareirodanana

Corte de carne premium

A boutique de carnes Empório 481 grava a mensagem "Feliz Dia dos Pais!" no osso de uma peça de tomahawk. Com 900 gramas, o corte sai por R$ 184,90. À venda pelo ecommerce e na loja da Fazenda Churrascada Morumbi.

Av. Morumbi, 5.594, Morumbi, região sul, emporio481.com.br

De R$ 201 a R$ 300

Caixa com queijo, azeite e pão

O cliente monta a gosto a caixa de presente da Galpão Padaria Natural. O kit com queijo maturado da Casa da Ovelha (100 g), azeite extravirgem (250 ml), pão rústico de azeitonas (500 g) e bolo de cenoura sem glúten, lactose ou açúcar (1 kg), sai por R$ 232,90.

R. Paulo Ferraz da Costa Aguiar, 1.543, Jardim Guadalupe, Osasco, galpaopadarianatural.com.br

Bombom de uísque

A sugestão da Chocolat du Jour (R$ 238) para a data é a caixa com 16 bombons de caramelo e uísque.

R. Gaivota, 1.198, Moema, região sul. Outras unidades: chocolatdujour.com.br

Pão, vinho e presunto cru

Duas fatias de focaccia com alecrim, meio pão de fermentação natural, 100 gramas de presunto cru Pirineus, um pote de mostarda de Dijon e um patê de campanha Do Francês Charcutaria Artesanal compõem a cesta (R$ 275) da padaria St. Chico. O vinho da gaúcha Vinhética pode ser tinto ou espumante.

Av. Higienópolis, 467, Higienópolis, região central. Outras unidades: @st.chico

De R$ 301 a R$ 400

Cesta com negroni e biscoitos

Por R$ 320, a cesta da Le Jazz Boulangerie inclui mix de castanhas, biscoitos de arroz com páprica, creme de parmesão Pomerode, queijo Tomme Vaudoise Vermont, salame Milano Vito Balducci, uma garrafa de negroni (750 ml), biscoito de caramelo salgado e chocolate ao leite com avelãs de Luisa Abram (80 g). Encomendas pelo WhatsApp.

R. Joaquim Antunes, 501, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 99814-4483, @lejazzboulangerie

Utensílios de café

O kit da Santo Grão inclui um pacote de 250 gramas do blend da marca (em grãos ou moído), um coador Kalita, um pacote de filtros de papel e uma caneca (R$ 329). À venda somente no ecommerce ou na unidade do Jardim Paulista.

R. Oscar Freire, 413, Jardim Paulista, região oeste, santograo.com.br

Kit para churrasco

Itens para churrasco compõem a cesta da Casa Santa Luzia (R$ 343): além de sal de parrilla, farofa temperada, molhos chimichurri e barbecue e farinha de mandioca em flocos, o kit inclui uma placa de chocolate com mensagem, de Renata Arassiro, e um vale-compras de R$ 150. Encomendas pelo email vendas@casasantaluzia.com.br ou pelo telefone.

Al. Lorena, 1.471, Jardim Paulista, região oeste, tel. (11) 3897-5000, ramal 5016, santaluzia.com.br

Cervejas e petiscos

O Locale Caffè montou uma cesta (R$ 349) com uma garrafinha de negroni (375 ml), duas cervejas Blue Moon, cinco cannoli, mix de nuts, fatias de pão italiano, queijo gruyère, salame, presunto cru, mortadela, parmesão, caponata e sardela da casa. Encomendas até 9 de agosto pelo telefone.

R. Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 94140-4371, localecaffe.com.br

Biscoitos

A cesta da marca especializada Biscoitê (R$ 355,99) combina quatro versões de biscoitos de queijo, wafer de castanha-de-caju banhado em chocolate, 250 ml de azeite extravirgem e biscoito doce de fubá e limão siciliano.

Alphaville Iguatemi - al. Rio Negro, 111, Alphaville Industrial, Barueri. Outros 22 endereços na Grande São Paulo: biscoite.com.br

Bolos

Itens do cardápio da Casa de Antonia compõem a cesta especial para o Dia dos Pais: bolo de queijo de cabra e azeitonas, minigalette de gorgonzola com pera, pães, embutidos, conservas, gravlax, abobrinha marinada, tomates confitados, cookies e uma garrafa do tinto argentino Cepa Tradicional Blend (R$ 380). Encomendas até dia 8 de agosto.

Conjunto Nacional - av. Paulista, 2.073, Bela Vista, região central, @acasadeantonia