Morre Roberto Linguanotto, italiano considerado o inventor do tiramissu

São Paulo

Roberto Linguanotto, conhecido como um dos pais do tiramissu, doce italiano feito com biscoito champanhe, café, mascarpone, cacau e açúcar, morreu neste domingo (28). O confeiteiro tinha 81 anos.

Roberto Linguanotto, que morreu neste domingo (28) - Reprodução das redes sociais

Segundo a imprensa italiana, Linguanotto estava doente há alguns anos.

Ele ficou famoso nos anos 1970 por criar a sobremesa no restaurante Le Beccherie, no centro de Treviso, na Itália. A ideia nasceu por acaso, enquanto fazia sorvete de baunilha. Sem querer, misturou mascarpone com clara de ovos e açúcar e gostou do resultado.

A nova mistura então foi pensada como uma variante do zabaione, um creme feito com gemas de ovo, açúcar e vinho. Depois de aperfeiçoar o prato, o confeiteiro registrou a receita na Academia Italiana de Cozinha.

No último fim de semana, Linguanotto foi homenageado por profissionais do setor. Em nota nas redes sociais, o Tiramisù World Cup, competição do doce que o chef gostava de participar, diz que o doce legado do confeiteiro será sempre lembrado. "Obrigado por nos presentear com sua disponibilidade, gentileza e dedicação", diz a organização.

Há versões da história que contestam o pioneirismo de Linguanotto. O hotel Roma na região de Tolmezzo, próxima à divisa com a Áustria, alega que sua receita é a original e começou a ser feita nos anos 1950.