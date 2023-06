Litoral de São Paulo tem alerta para deslizamentos e alagamentos

São Paulo

A faixa entre Caraguatatuba e o extremo sul do litoral de São Paulo está em estado de alerta para acumulado de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O alerta, apontado pelo instituto com grau de grande perigo, foi disparado ao meio-dia desta quarta-feira (14) vai até as 10h desta quinta-feira (15), com previsão de mais de 100 mm de chuva acumulada por dia.

Alagamento em rua da Barra do Sahy, em São Sebastião, por causa da chuva que atingiu o litoral norte paulista na terça (13) - Reprodução /@prefeitoFA no twitter

De acordo com o instituto, há "risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco".

Principalmente o litoral norte paulista, a chuva vem provocando estragos desde terça-feira (12), por causa da passagem de uma frente fria.

Nesta quarta, a rodovia Rio-Santos tinha dois trechos com interdições parciais em São Sebastião, por causa de quedas de barreira. A interdições, com sistema de anda e para de veículos, foram no km 172, na região da Barra do Sahy, e no km 142, na região de Toque Toque —o trecho foi liberado ao longo do dia com a limpeza do asfalto.

A rodovia é a mesma que teve trechos destruídos por conta das chuvas de fevereiro que causaram uma tragédia e deixaram 65 mortos no litoral.

Na terça foram registrados 204 mm de precipitação somente na região de Juquehy, segundo a Defesa Civil.

A prefeitura suspendeu as aulas nas escolas situadas na região sul do município por causa da dificuldade de acesso de transporte escolar. As escolas devem reabrir nesta quinta, se o tempo firmar.

O município permaneceu em estado de alerta nesta quarta. De acordo com a prefeitura, as equipes da Defesa Civil atenderam mais de 20 ocorrências que envolveram pontos de alagamento, quedas de árvores em vias públicas e residências, e de barreiras ao longo da Rio-Santos.

Por causa da chuva, na terça o governo de São Paulo afirmou ter montado três abrigos preventivos em São Sebastião.

Os abrigos, que podem ser usados por moradores em busca de refúgio, em caso de enchentes, estão montadas no Polo 2 da Escola Municipal Professora. Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy, na Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus, na Barra do Sahy,; e no Ginásio do Cascalho, em Boiçucanga.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil emitiu um alerta na segunda que prevê chuvas intensas na região até a próxima sexta-feira (16).

Na capital paulista, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o tempo permanece instável na quinta, com chuva fraca e moderada. A temperatura deverá oscilar entre 14°C e 18°C.

A sexta, diz o órgão mantido pela prefeitura, terá muitas nuvens pela manhã e abertura de sol à tarde. A temperatura permanece baixa e não há expectativa de chuva significativa. Os termômetros oscilam entre a máxima de 19°C no início da tarde, e a mínima de 13°C no fim da noite.

O que fazer em caso de chuva forte, alagamentos e deslizamentos

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (193)

Fonte: Inmet