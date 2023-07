4 de julho: tradicionais fogos de artifício são trocados por drones nos EUA

The New York Times

A prática americana de soltar fogos de artifício no dia 4 de julho remonta à primeira celebração do Dia da Independência em Filadélfia, em 1777. Hoje, é uma tradição querida que parece quase impossível de substituir.

Mas, com preocupações com a qualidade do ar, incêndios florestais e cadeias de suprimentos, algumas cidades estão fazendo exatamente isso.

Este ano, Salt Lake City está substituindo seus fogos de artifício por exibições de drones sincronizados para impedir a piora da qualidade do ar e evitar incêndios florestais.

Boulder, no Colorado, também está adotando drones, e Minneapolis está optando por laser, simplesmente porque essas tecnologias têm sido mais fáceis de obter do que fogos de artifício nos últimos anos.

Show de drones em Windsor, Inglaterra, durante as celebrações pela coroação do rei Carlos 3º - Leon Neal - 7.mai.23/Pool via Reuters

E à medida que a fumaça dos incêndios florestais do Canadá cobriu novamente grande parte dos Estados Unidos na semana passada, autoridades da cidade de Nova York debateram se deveriam ou não realizar fogos de artifício no dia 4, mas até segunda-feira à noite, não haviam cancelado.

Do outro lado da fronteira, Montreal cancelou os fogos de artifício do Dia do Canadá em 1º de julho, citando a má qualidade do ar devido aos mais de cem incêndios florestais que estão ocorrendo em Quebec.

"Com certeza eles vão agravar essas fontes existentes de poluição do ar", disse Grace Tee Lewis, pesquisadora de saúde pública no Environmental Defense Fund, especializada em poluição do ar e saúde pública.

Os fogos de artifício causam um aumento em uma forma de poluição do ar chamada material particulado, o mesmo tipo de poluição que é elevada pela fumaça de incêndios florestais.

Embora não haja muita pesquisa sobre os riscos dos fogos de artifício especificamente, sabe-se que partículas com menos de 2,5 mícrons de largura (cerca de um trigésimo da largura de um fio de cabelo humano) entram nos pulmões e corrente sanguínea das pessoas, causando problemas respiratórios e inflamação.

Crianças, idosos e pessoas com condições de saúde preexistentes, como asma e doenças cardíacas crônicas, devem ter cuidado especial, disse Tee Lewis.

Ela recomendou: "Observe de longe. Quanto mais perto você estiver, maior será a exposição a partículas".

Tee Lewis acrescentou que, desde a disseminação do coronavírus, mais pessoas podem estar mais vulneráveis à poluição do ar, especialmente aquelas que sofrem de Covid prolongada ou complicações cardíacas como resultado de suas infecções. Para aqueles determinados a satisfazer sua fixação por pirotecnia, usar as mesmas máscaras faciais N95 que protegem contra o vírus é uma maneira de se proteger da fumaça e da poluição do ar, disse ela.

Nos dias 4 e 5 de julho, os níveis de material particulado fino em todo o país aumentam em média 42%, de acordo com um estudo de 2015 da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Ao lado da festa de fogos de artifício, a poluição por material particulado pode aumentar até 370%.

Esses níveis frequentemente excedem o que é permitido pela Agência de Proteção Ambiental para a qualidade do ar no dia a dia, mas os governos locais, estaduais e locais geralmente têm permissão para identificar eventos pontuais –como fogos de artifício e incêndios florestais– como "eventos excepcionais" e evitar violações oficiais das normas nacionais de qualidade do ar.

"Outros países também observam aumentos semelhantes na poluição do ar durante seus próprios feriados principais", disse Dian Seidel, autora do estudo de 2015 e cientista aposentada do clima da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

A poluição do ar de fundo causada pela fumaça de incêndios florestais é certamente algo que as cidades devem considerar ao planejar fogos de artifício ou celebrações alternativas, como shows de drones, disse Seidel. "Talvez haja maneiras de não ser um estraga-prazeres, mas ainda ter algo bonito no céu para se admirar e não causar uma grande quantidade de poluição", disse ela.

Além da poluição do ar, os fogos de artifício trazem outros riscos. Cães e outros animais de estimação domésticos são conhecidos por odiar o dia 4 de julho, e muitas sociedades humanitárias e abrigos de animais se preparam para um aumento de animais perdidos ou fugitivos após o feriado.

Os fogos de artifício também causam problemas para animais selvagens. Um estudo de 2022 sobre gansos selvagens na Europa descobriu que durante paradas cruciais em suas longas migrações, muitas aves abandonaram seus locais de descanso na véspera de Ano Novo.

Em 2022, os americanos sofreram cerca de 10.200 lesões relacionadas a fogos de artifício e foram relatadas 11 mortes, de acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos. Muitas das lesões foram causadas por fogos de artifício menores e sparklers acionados por pessoas em casa, e não durante grandes shows públicos ou comerciais.

Mas a adrenalina de faíscas, assobios e estrondos, e um pouco de perigo, socialmente aceitável por um dia, é exatamente o que faz tantas pessoas amarem fogos de artifício. Até Tee Lewis disse que seus filhos soltaram pequenos fogos de artifício no dia 4 de julho na casa dos avós, onde são permitidos legalmente.

Ela e Seidel não querem acabar com as festividades de feriado. Simplesmente pedem cautela e que as pessoas considerem alternativas.

No final, os fogos de artifício durante as festas resultam em apenas alguns dias de poluição do ar especialmente visível. Ao redor do país e ao redor do mundo, comunidades lidam diariamente ou sazonalmente com uma poluição do ar menos visível, porém ainda prejudicial, proveniente do tráfego de veículos, da poluição industrial e dos incêndios florestais.

Este ano, a EPA (agência de proteção ambiental) propôs fortalecer seu padrão de qualidade do ar para partículas finas, a fim de proteger melhor a saúde pública, mas afirmou que ainda permitiria consideração especial para "eventos excepcionais".