Thiago Brennand passa por audiência sobre agressão a modelo em academia

São Paulo

O empresário Thiago Brennand, 43, passa por uma terceira audiência na Justiça nesta quinta (27) sobre os crimes dos quais é acusado. O caso em questão é a agressão à modelo Alliny Helena Gomes em uma academia localizada na zona oeste de São Paulo, em agosto do ano passado.

Gomes foi a primeira mulher a que denunciar Brennand publicamente. Depois do depoimento dela, ao menos 15 mulheres acusaram o empresário de agressões e abusos sexuais.

Em depoimento anterior à polícia, Brennand disse ter perdido a cabeça com a modelo porque ela teria ofendido a mãe dele. Por esse caso, o empresário se tornou réu por lesão corporal e corrupção de menores —ele teria incentivado o filho adolescente, que presenciou a agressão, a ofender a modelo, segundo os promotores.

O empresário Thiago Brennand, 43, no dia que foi extraditado e passou a primeira noite na sede da Polícia Federal em SP - Leitor

A audiência começa a partir das 13h30 e acontece em formato virtual. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a sessão comandada pelo juiz Henrique Vergueiro Loureiro prevê ouviu vítimas, testemunhas de defesa e acusação e o réu.

O TJ não confirmou quantas testemunhas serão ouvidas e destacou que o processo tramita em segredo de Justiça.

Brennand vai participar da audiência, novamente, por meio de videoconferência. Ele está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 de Pinheiros desde o final de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes.

O empresário e herdeiro já teve seis prisões preventivas decretadas e responde criminalmente em nove processos por denúncias de supostos crimes sexuais, como estupro, e agressões. A sentença, no entanto, ainda não saiu.

Brennand foi extraditado dos Emirados Árabes e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no fim de abril. Ele viajou em setembro do ano passado, horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público sob a suspeita de ter agredido a modelo na academia.

Pelas redes sociais, Brennand sempre negou os crimes sexuais. Poucas semanas antes da extradição, ele gravou um vídeo em que dizia que seria preso injustamente. "Obviamente não estuprei ninguém. Nesse país muita gente tem sede de vingança", afirmou ele.

Dias antes de ser preso e extraditado, ele gravou um novo vídeo em que declarou considerar a prisão injusta. "Tudo é distorcido. Você é o vilão, o pior do mundo. Vou me apresentar e provavelmente vão me prender injustamente", diz ele no vídeo.

ENTENDA OS 6 PEDIDOS DE PRISÃO CONTRA BRENNAND