Sinal de celular e internet apresenta instabilidade 21 horas após temporal em SP

São Paulo

Cerca de 15 minutos de chuva intensa e ventos de 100 km/h provocaram diversos estragos em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira (3). Ao menos seis pessoas morreram em decorrência da tempestade. Além da falta de energia elétrica e de água, moradores de diversas regiões relatam falta de sinal de internet e de celular, mais de de 21 horas após a chuva.

Bairros da zona sul, como Morumbi e Ipiranga, da zona norte, como Santana e Casa Verde, e da zona leste, como Vila Formosa, são alguns dos afetados que seguem sem conexão neste sábado (4).

A forte chuva que caiu na cidade de São Paulo na tarde desta sexta (3) derrubou árvore na rua Barão de Monte Santo, na Mooca, Zona Leste de São Paulo - Fabiano de Vito/Folhapress

Em nota, a Vivo e a Tim não deram previsão, mas informaram que equipes trabalham para reestabelecer a normalidade dos serviços o mais rápido possível. A operadora de internet e telefonia Claro também foi contatada, mas não retornou com prognóstico de normalização.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) disse estar trabalhando em um relatório para medir o impacto da chuva no atendimento de internet e celular de São Paulo, e que as empresas têm até às 17h deste sábado para informar ao órgão sobre as condições de redes.

O educador Higor Marcilio, de 21 anos, é um dos afetados com a instabilidade. "No celular, não consigo usar nem 4G, nem 5G. Além disso, minha internet residencial também não funciona." Cliente da operadora Claro e morador de Santana, ele diz estar sem internet há 21 horas.

Em posts nas redes sociais, paulistanos reclamam que a falta de internet tem atrapalhado na hora de trabalhar e até para acompanhar a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors.

Outros relataram ainda que a inconstância de conexão às vésperas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) atrapalhou na hora da revisão. "Amanhã tem Enem e não tenho internet para repassar os conteúdos", relatou uma usuária do X, antigo Twitter.

Alguns usuários da rede social apontaram que o problema de conexão atingiu até cidades mais distantes, como Tatuí, a cerca de 200 km da capital. Foram registrados danos ainda em cidades do interior do estado e no litoral paulista.

Em toda a cidade de São Paulo foram registradas mais de 870 quedas de árvores, segundo o Corpo de Bombeiros. Alguns bairros também estão sem energia elétrica há mais de 21 horas. Os mais afetados, segundo a Enel, foram os da zona oeste e zona sul da cidade, que amanheceram até com algumas vias bloqueadas.

Aos trabalhadores que dependem de internet e tiveram prejuízo com a tempestade, é possível solicitar desconto à operadora referente ao período sem conexão, mas é necessário apresentar provas de que foi prejudicado.