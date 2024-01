Helicóptero desaparecido: Buscas entram no quinto dia prejudicadas pelo mau tempo

São Paulo

As buscas pelo helicóptero Robinson R44 que desapareceu na tarde de domingo (31) quando fazia o trajeto de São Paulo a Ilhabela, no litoral norte, entram no quinto dia nesta sexta-feira (5). A aeronave transportava quatro pessoas, o empresário Raphael Torres, 41, a vendedora de roupas Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, e a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e o piloto Cassiano Tete Teodoro.

Já foram 32 horas de voo, segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), e a área total de buscas é de 5.000 quilômetros quadrados. Neste quinto dia de procura ainda não há sinais da localização do helicóptero ou do ponto do desaparecimento.

De acordo com a Defesa Civil, as buscas são feitas entre os municípios de Salesópolis, Natividade da Serra e Caraguatatuba, na Serra do Mar.

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e a mãe, Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, estavam no helicóptero que sumiu em São Paulo - Leitor

Porém as buscas são dificultadas mais um dia por conta das condições climáticas. A Defesa Civil alerta que imagens de satélite e radares meteorológicos mostram bastante nebulosidade nas áreas de serra do Vale do Paraíba, o que dificulta voos baixos de pequenas aeronaves. Para as próximas horas, a tendência é que o tempo abra um pouco, mas, ao longo da tarde, áreas de instabilidade se formarão e devem causar pancadas de chuva forte, seguidas por raios e vento.

A aeronave SC-105 Amazonas, do 2°/10° GAV (Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação) – Esquadrão Pelicano, decola sempre de São José dos Campos por conta da proximidade com as áreas de busca, na Serra do Mar.

A bordo da aeronave da FAB estão 15 tripulantes especializados. O avião tem um radar capaz de realizar buscas na terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento (Salvaero), mesmo em voos a baixa altura.

A aeronave ainda conta com um sistema eletro-óptico de busca por imagem e por espectro infravermelho. Isso permite realizar buscas pelo calor, permitindo detectar, por exemplo, uma aeronave encoberta pela vegetação ou uma pessoa no mar.

Ontem, o Corpo de Bombeiros afirmou que suas equipes estão prontas para fazer buscas por terra, mas a investida por solo só será feita quando receber coordenadas precisas sobre a possível localização da aeronave.

O helicóptero com as quatro pessoas desapareceu na tarde de domingo após adentrar em trecho de forte neblina no trajeto entre a cidade de São Paulo e o município de Ilhabela. Vídeo e mensagens enviadas por piloto e passageira reportam ausência de visibilidade para sobrevoar a Serra do Mar e um pouso de emergência em área de mata.