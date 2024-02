Tire suas dúvidas sobre os desfiles das escolas de samba de SP e do Rio

São Paulo

Serão quatro noites e madrugadas para não tirar os olhos da televisão. Ou da avenida, aos que forem pessoalmente conferir o colorido, a criatividade e as inovações das principais escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os desfiles serão realizados entre esta sexta-feira (9) e a segunda (12), avançando até o raiar do sol de terça (13).

Ao todo, 26 escolas de samba estarão nos sambódromos do Anhembi, na zona norte da capital paulista, e da Marquês de Sapucaí, na região central do Rio.

Antes de grudar na TV ou partir para a arquibancada, tire suas dúvidas sobre os principais desfiles de escolas de samba do país.

Ensaio técnico da Império de Casa Verde, no Anhembi; escola desfila na segunda noite do Carnaval de São Paulo - Nathy Salviano/Império de Casa Verde/Divulgação

CARNAVAL DE SÃO PAULO

QUAIS OS NOMES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DE SP?

Acadêmicos do Tatuapé

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé

Cores: Azul e branco

Enredo: Mata de São João – Uma joia da Bahia símbolo de preservação! Entre cantos e tambores. Viva a Mata de São João!

Acadêmicos do Tucuruvi

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi

Cores: Azul, amarelo, branco e vermelho

Enredo: Ifá

Águia de Ouro

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Águia de Ouro

Cores: Azul e branco

Enredo: Águia de Ouro nas ondas do rádio

Barroca Zona Sul

Nome oficial: Recreativa Cultural Social Esportiva Beneficente Faculdade do Samba Barroca Zona Sul

Cores: Verde e rosa

Enredo: Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso que nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul

Camisa Verde e Branco

Nome oficial: Associação Cultural e Social Escola de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco

Cores: Verde e branco

Enredo: Adenla – O imperador nas terras do rei

Dragões da Real

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões da Real

Cores: Vermelho, branco e preto

Enredo: África, uma constelação de reis e rainhas

Gaviões da Fiel

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel

Cores: Preto e branco

Enredo: Vou te levar pro infinito

Império de Casa Verde

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Império de Casa Verde

Cores: Azul e branco

Enredo: Fafá, a cabocla mística em rituais da floresta

Independente Tricolor

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Independente Tricolor

Cores oficiais: Vermelho, branco e preto

Enredo: Agojie, a lâmina da liberdade!

Mancha Verde

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mancha Verde

Cores: Verde, branco e vermelho

Enredo: Do nosso solo para o mundo: o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta

Mocidade Alegre

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre

Cores: Vermelho e verde

Enredo: Brasileia Desvairada: a busca de Mário de Andrade por um país

Rosas de Ouro

Nome oficial: Sociedade Rosas de Ouro

Cores: Azul, rosa e branco

Enredo: Ibira 70 - A Rosas de Ouro é São Paulo no Carnaval 2024

Tom Maior

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Tom Maior

Cores: Vermelho, amarelo e branco

Enredo: Aysú: uma história de amor

Vai-Vai

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai-Vai

Cores: Preto e branco

Enredo: Capítulo 4, versículo 3 – da rua e do povo, o hip-hop: um manifesto paulistano

COMO SE DEFINE A CAMPEÃ DO CARNAVAL DE SP?

A partir dos enredos definidos no ano anterior, as escolas desfilam diante de jurados em cabines espalhadas pela avenida e podem perder pontuação de acordo com irregularidades estabelecidas no regulamento. A agremiação que somar mais pontos leva o título.

São avaliados os seguintes quesitos:

Bateria

Harmonia

Evolução

Samba-enredo

Mestre-sala e porta-bandeira

Comissão de frente

Alegoria

Enredo

Fantasia

Cada um dos quesitos é avaliado por quatro jurados, com descarte da menor nota aplicada.

Cada julgador concede a cada escola notas de 8,0 a 10 pontos, sendo que são admitidas notas fracionadas em decimais —8,1, por exemplo.

Desempate

Caso duas ou mais escolas empatem na soma total dos pontos obtidos, são contabilizadas todas as notas descartadas de todos os quesitos.

Permanecendo o empate, o critério é estabelecido de acordo com as notas de quesitos específicos cuja ordem é definida antes da apuração.

A apuração acontecerá a partir das 16h de terça-feira (13). As duas últimas colocadas serão rebaixadas para o Grupo de Acesso em 2025.

QUAL A ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SP?

Sambódromo do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, zona norte de São Paulo

Grupo Especial

Sexta-feira (9)

21h00 – Desfile das velhas-guardas de São Paulo

23h15 – Camisa Verde e Branco

00h20 – Barroca Zona Sul

01h25 – Dragões da Real

02h30 – Independente

03h35 – Acadêmicos do Tatuapé

04h40 – Mancha Verde

05h45 – Rosas de Ouro

Sábado (10)

20h30 – Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Tom Maior

00h40 – Mocidade Alegre

01h45 – Gaviões da Fiel

02h50 – Águia de Ouro

03h55 – Império de Casa Verde

05h00 – Acadêmicos do Tucuruvi

QUAIS SÃO OS DIAS DE DESFILE DO CARNAVAL DE SP?

O Carnaval organizado pela LigaSP começou em 3 de fevereiro com a apresentação de 11 escolas que integram o Grupo de Acesso 2.

Nesta sexta (a partir das 23h15) e sábado (a partir das 22h30) desfilam as escolas do Grupo Especial, a elite do Carnaval paulista.

No domingo (a partir das 22h) será a vez de oito agremiações do Grupo de Acesso 1 disputarem duas vagas no Grupo Especial em 2025.

QUAL É A ESCOLA MAIS ANTIGA DE SÃO PAULO?

Fundada em 9 de fevereiro de 1937, a Sociedade Recreativa Beneficente e Esportiva do Lavapés Pirata Negro é a mais antiga escola em atividade de São Paulo.

Presidida desde 2019 pelo ator Aílton Graça, disputa o Especial de Bairros do Carnaval organizado pela Uesp (União das Escolas de Samba Paulistanas).

Inspirada nos desfiles do Rio de Janeiro, a escola nasceu na rua do Lavapés, entre os bairros da Liberdade e do Cambuci, na região central da cidade.

Em abril de 2023, a sambista Deolinda Madre, a Madrinha Eunice, fundadora da escola de samba, ganhou uma estátua na praça da Liberdade, no bairro de mesmo nome.

COMO FUNCIONAM OS DESFILES DE CARNAVAL EM SP?

O Grupo Especial do Carnaval de 2024 é composto por 14 escolas de samba, divididas em dois dias de desfiles (9 e 10 de fevereiro).

Cada agremiação deve fazer sua apresentação em no mínimo 55 minutos e, no máximo, 65 minutos.

A escola perde 0,2 ponto se não cumprir o tempo mínimo ou se ultrapassar o tempo máximo

A escola é penalizada com a perda de mais 0,1 ponto a cada minuto que exceder o limite máximo ou anteceder o mínimo estipulado

As agremiações devem ter no mínimo 1.500 componentes.

Fonte: LigaSP



CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO

QUAIS OS NOMES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DO RIO?

Beija-flor

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis

Cores: Azul e branco

Enredo: Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila

Grande Rio

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio

Cores: Vermelho, verde e branco

Enredo: Nosso destino é ser onça

Imperatriz

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense

Cores: Verde, branco e dourado

Enredo: Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda

Mangueira

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira

Cores: Verde e rosa

Enredo: A negra voz do amanhã

Mocidade

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel

Cores: Verde e branco

Enredo: Pede caju que dou... Pé de caju que dá!

Paraíso do Tuiuti

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti

Cores: Amarelo e azul

Enredo: Glória ao Almirante Negro!

Portela

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

Cores: Azul e branco

Enredo: Um defeito de cor

Porto da Pedra

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Porto da Pedra

Cores: Vermelho e branco

Enredo: Lunário perpétuo — A profética do saber popular

Salgueiro

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro

Cores: Vermelho e branco

Enredo: Hutukara

Unidos da Tijuca

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca

Cores: Azul e amarelo

Enredo: O conto de fados

Vila Isabel

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel

Cores: Azul e branco

Enredo: Gbalá: uma viagem ao Templo da Criação

Viradouro

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Viradouro

Cores: Vermelho e branco

Enredo: Arroboboi, dangbé

Ensaio técnico da escola de samba Viradouro, na Marquês de Sapucaí; escola vai fechar o Carnaval do Rio, na madrugada do dia 13 - Fausto Maia/Thenews2 - 4.fev.2024/Agência O Globo

COMO SE DEFINE A CAMPEÃ DO CARNAVAL DO RIO?

A partir dos enredos definidos no ano anterior, as escolas desfilam diante de jurados em cabines espalhadas pela pista e podem perder pontuação de acordo com irregularidades estabelecidas em regulamento. A agremiação que somar mais pontos leva o título.

São avaliados os seguintes quesitos:

Bateria

Samba-enredo

Harmonia

Evolução

Enredo

Alegorias e adereços

Fantasias

Comissão de frente

Mestre-sala e porta-bandeira

O corpo de jurados é composto de 36 julgadores, sendo quatro para cada um dos nove quesitos. Cada julgador concede a cada escola notas de 9,0 a 10 pontos, sendo que serão admitidas notas fracionadas em decimais —9,1, por exemplo.

Desempate

Só é admitido empate entre duas ou mais escolas quando ele ocorrer na primeira colocação e se as agremiações obtiverem, com as três notas válidas, somatório de pontos iguais em cada um dos nove quesitos, na ordem inversa de precedência que for estabelecida por meio de sorteio

Persistindo o empate, recorre-se novamente às notas válidas concedidas, obtendo, então, melhor classificação entre as escolas, a que tenha obtido maior quantidade de notas 10 em todos os quesitos

Persistindo ainda o empate, é utilizado o mesmo critério anterior, porém recorrendo-se às notas menores que 10, a partir de 9,9, passando, sucessivamente, pelas demais de menor valor, em ordem decrescente

Se o empate continuar, a classificação é definida por sorteio

A apuração ocorrerá a partir das 15h de quarta-feira (14). A última colocada será rebaixada para o Grupo de Acesso em 2025.

QUAL A ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO?

Sambódromo da Marquês de Sapucaí

rua Marquês de Sapucaí, Santo Cristo

Grupo Especial

Domingo (11)

22h00 — Porto da Pedra

23h00 – Beija Flor

00h00 — Salgueiro

01h00 — Grande Rio

02h00 — Unidos da Tijuca

03h00 — Imperatriz

Segunda (12)

22h00 — Mocidade

23h00 — Portela

00h00 — Vila Isabel

01h00 — Mangueira

02h00 — Paraíso de Tuiuti

03h00 — Viradouro

QUAL A ESCOLA DE SAMBA MAIS ANTIGA DO RIO?

A Portela, fundada em 11 de abril de 1923, é a escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval do Rio de Janeiro.

Tem também no currículo o maior número de títulos nesse período. Foram 22, além da contribuição imensurável de sambistas como Monarco (1933-2021), Candeia (1935-1978), Paulinho da Viola, 80, Noca da Portela, 90, e David Corrêa (1937-2020).

EM QUAIS DIAS SERÃO OS DESFILES DE CARNAVAL DO RIO?

O Carnaval do Rio terá quatro dias de desfiles de escolas de samba, dois deles com agremiações que brigam pelo acesso e outros dois pelo título de grande campeã do Grupo Especial.

Nesta sexta e sábado, a partir das 21h, 16 escolas desfilam pelo acesso, divididas em oito agremiações em cada noite. No domingo e na segunda, a partir das 22h, 12 escolas, sendo seis em cada dia, fazem o desfile do Grupo Especial.

COMO FUNCIONAM OS DESFILES DE CARNAVAL NO RIO?

O desfile do Grupo Especial do Carnaval de 2024 no Rio de Janeiro é composto por 12 escolas de samba, divididas em dois dias de desfile (11 e 12 de fevereiro).

Cada agremiação deve fazer seu desfile em no mínimo 60 minutos e, no máximo, 70 minutos.

A escola é penalizada com a perda de mais 0,1 ponto a cada minuto que exceder o limite máximo ou anteceder o mínimo estipulado.

As agremiações devem ter de 2.500 a 3.200 componentes.

Fonte: Liesa