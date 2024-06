São Paulo

Dois deputados da Assembleia Nacional Constituinte, ambos da primeiríssima bancada evangélica, discutiam se o aborto em certos contextos pode ser um mal necessário. Caso da mulher que engravida do estuprador.

O pentecostal Sotero Cunha: "Está provado cientificamente que a mulher pode evitar o estupro". A adventista Eunice Michiles: "Mesmo com um revólver apontado para a cabeça?". Sotero: "Bem, pode perder a vida, mas evitar o estupro".

O bate-boca nos anos 1980 é pitoresco. Mas lá vamos nós, quatro décadas depois, debater um projeto de lei que trata como homicidas as mulheres —muitas delas crianças— que não querem gestar o filho dos homens que a violentam.

Mulheres protestam contra o PL 1904, projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que prevê endurecer regras para aborto legal em caso de estupro - Pedro Ladeira - 13.jun.2024/Folhapress

Bom seria se a polarização não levasse a melhor aqui, porque simples o debate sobre aborto nunca é. Não pretendo escorregar na casca de banana que seria abordar num texto tão curto todas as questões de ordem religiosa, científica e socioeconômica do tema.

O que busco aqui é entender por que os mesmos grupos conservadores não se interessaram em comprar essa briga num passado recente, e o que os faz endurecer o discurso agora.

O aborto não era questão de honra para a maior igreja evangélica americana, a Convenção Batista do Sul, por exemplo. Ela aprovou resoluções até bem flexíveis sobre o assunto nos mesmos anos 1970 do Roe vs. Wade, caso que levou a Suprema Corte dos EUA a declarar o aborto como direito constitucional. Os batistas aceitavam discuti-lo em casos de estupro, incesto, grave deformidade fetal e potenciais danos à saúde física e também mental da mãe. Ou seja, na prática, um laudo psiquiátrico que atestasse sofrimento materno com a gravidez poderia legitimar o procedimento aos olhos do pastor.

Corta para 2024: líderes da mesma igreja votaram dia desses por uma agenda contra a fertilização in vitro, encucados com embriões eventualmente descartados no procedimento. O "valor de cada ser humano, o que inclui necessariamente seres humanos embrionários congelados", acima de tudo, Deus acima de todos.

Ah, sim: tem dois anos que Roe vs. Wade foi para o buraco, após uma Suprema Corte de maioria conservadora reverter a decisão tomada em 1973.

É sempre bom lembrar que não são só os evangélicos tentando fechar o cerco contra a interrupção da gravidez. A católica CNBB ajoelha no mesmo juízo. "O Livro dos Espíritos", base para o kardecismo, criminaliza a prática com todas as letras. Isso para ficar em três crenças populares no Brasil.

E não dá para desacoplar o incômodo moral do oportunismo político. Lá nos EUA e cá no Brasil, o aborto provou ser uma eficiente cola para unir a direita cristã e eletrizar o eleitorado conservador. Assim direitos consolidados no passado tombam tal qual um castelo de cartas.

Com 22 semanas, o cérebro do feto já forma redes complexas de neurônios, e ele se mexe bastante na barriga. Dá para entender que muitos vejam plena vida ali. Argumento popular nessa turma: "Um estupro é sempre trágico, mas o filho não deve pagar com a vida pelo crime do pai".

Pesquisas mostram, contudo, que mulheres de todas as cores, classes sociais e religiões abortam. E aí? Se questionarmos o que fazer com elas, prendê-las ou não, talvez a resposta não seja tão punitiva.

Certa vez, conversei com uma evangélica pró-aborto, filha de uma pastora pentecostal mortificada com sua posição. Um dia a jovem interpelou a mãe: se uma fiel aborta e vem à sua igreja dilacerada, o que você faz?

A pastora respondeu que orava por ela. A filha disse que, se não chamou a polícia, então ambas queriam a mesma coisa, que o aborto não seja criminalizado. Uma conversa possível pode partir daí.

