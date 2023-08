Incluir brincadeiras nos treinos é uma forma de iniciar e manter atividades físicas

The New York Times

Ao crescer, Kyle Luigs era um garoto tímido que adorava esportes. Ele terminou seu segundo ano como lançador de beisebol da Universidade do Norte da Geórgia, em 2018, e precisava de um lugar para jogar durante o verão, então decidiu tentar um time chamado Savannah Bananas.

Os Bananas são um time profissional de beisebol dançante que se tornou um queridinho do TikTok. A equipe é conhecida por suas brincadeiras bobas: um jogador fazendo extensões completas das pernas na base de rebatedores e depois dando cambalhotas até a primeira base, tacos em chamas, dancinhas coreografadas em pleno jogo no campo externo e rebatedores sobre pernas de pau.

Mas Luigs não dançava —nem em casamentos, nem em festas e certamente não na frente de um estádio de beisebol lotado. Demorou um pouco para ele pegar o jeito de usar um chapéu de caubói amarelo e rebolar no monte do arremessador, mas depois de dois verões percebeu que estava jogando melhor com os Bananas; o número médio de corridas marcadas contra ele foi menos da metade do que no time da faculdade. Relaxar e fazer bobagens em campo o descontraía, disse ele, e parou de se concentrar tanto no arremesso.

Luigs lembrou-se de seu técnico da universidade dizendo: "'Por que você não lança do jeito que faz lá?'"

Quando os adultos se exercitam —seja correndo, fazendo flexões ou jogando futebol—, eles tendem a ter a mesma expressão resoluta em seus rostos. No entanto, muitos especialistas dizem que adotar uma atitude lúdica em relação ao exercício beneficia a saúde mental, dá variedade ao treino e incentiva as pessoas a continuarem se movendo.

Reduza suas inibições sobre o movimento

Para a maioria das pessoas, o movimento deixa de ser divertido no início da adolescência, quando muitos param de jogar e esportes competitivos entram em cena, disse Matthew Ladwig, professor assistente de saúde humana integrativa na Universidade Purdue Northwest.

Darryl Edwards, fundador de um programa de exercícios chamado Primal Play Method [Método da Brincadeira Primal], disse que a chave para redescobrir a diversão do exercício é aproveitar as lembranças de quando ele não era uma tarefa árdua. Em 2011, Edwards deixou um emprego estressante num banco de investimentos para se tornar personal trainer. Mas logo percebeu que muitos clientes pareciam entediados, olhavam para o relógio ou cancelavam de última hora. Ele também percebeu que muitas vezes também ficava entediado.

Então, lembrou-se de sua infância em busca de inspiração. "A parte mais importante do meu dia era: quando eu poderia brincar? Com quem vou brincar?", disse ele.

Edwards começou a incorporar brincadeiras em seus treinos e nos de seus clientes: subir em árvores, equilibrar-se em grades e rastejar de quatro em vez de ir à academia. Por fim, ele criou um treino com o fim de desenvolver força e resistência por meio de brincadeiras infantis. Seus clientes carregam alguém de "cavalinho" nas costas e brincam de pega-pega em vez de levantar pesos.

Os clientes não apenas fazem um treino sólido, disse ele, como também mudam a forma como veem o movimento. Uma mãe que lutava para encontrar tempo para se exercitar começou a malhar com os filhos a caminho da escola, pulando rachaduras na calçada e jogando amarelinha, e agora chega revigorada ao trabalho.

"Brincar não é a atividade", disse Edwards. "É a atitude que você tem."

Encontre pequenas maneiras de ser mais infantil.

Comece simplesmente observando as crianças enquanto brincam. O doutor Ladwig disse que as crianças não se movem constantemente por longos períodos de tempo; elas param e recomeçam: correm atrás da bola, depois jogam um jogo. Peça a um amigo para chutar uma bola ou jogar um Frisbee com você no parque. Ou inclua momentos de corrida ou saltos em suas caminhadas diárias.

As crianças se distraem facilmente com a diversão, portanto, para corredores com espírito aventureiro, Edwards sugere usar sua rota como um playground, equilibrando-se em grades ou subindo em árvores.

Se isso parece muito arriscado, quique uma bola enquanto passeia com o cachorro ou invente um jogo dando a você dois pontos se passar por alguém e deduzindo cinco se alguém passar por você. Ou escolha coisas para contar, como postes de luz, carros vermelhos ou algo que faça você rir, e continue até chegar a um determinado número.

As crianças também não estão preocupadas em cometer erros ou parecer bobas durante o exercício. Experimente tocar sua música favorita e dançar pela sala de estar, disse Erica Nix, treinadora em Austin, no Texas. Para suas aulas de aeróbica online, Nix veste roupas de ginástica "vintage" e interpreta letras de músicas.

"Eu quero tornar o exercício divertido e bobo, tirar a ideia de perfeccionismo", disse ela. Divertir-se com o exercício é tentar coisas novas e não ter medo de errar. "Este é o lugar onde você deve cometer erros", acrescentou ela.

Diversão não significa que você ficará sorrindo o tempo todo, disse Edwards. No entanto, se ao terminar você sentir vontade de fazer de novo é algo que provavelmente continuará fazendo.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves