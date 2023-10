O que você precisa saber sobre a ligação entre carne vermelha e diabetes tipo 2

The New York Times

Pessoas que consomem regularmente carne vermelha podem ter um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 com o passar dos anos, segundo um grande estudo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition. Aqueles que consomem frequentemente carnes processadas, como bacon, cachorro-quente e frios, têm um risco ainda maior.

Reduzir o consumo de carne vermelha e fazer outras mudanças no estilo de vida pode ajudar muitas pessoas a reduzir o risco de diabetes tipo 2, diz Xiao Gu, pesquisador em nutrição na Escola de Saúde Pública da Harvard T.H. Chan e autor do estudo. Mais de 37 milhões de americanos têm diabetes, e 90% a 95% dessas pessoas têm diabetes tipo 2. As taxas da doença — que também pode danificar o coração, rins e olhos — estão aumentando nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Fazer pequenas mudanças na sua dieta pode diminuir o risco de diabetes 2 - Aaron Wojack/The New York Times

Para o novo estudo, Gu e seus colegas analisaram dados de quase 217.000 profissionais de saúde que participaram de três grandes estudos ao longo de várias décadas. Os participantes responderam a perguntas detalhadas sobre suas dietas e históricos médicos a cada período entre dois e quatro anos.

Após ajustar para outros fatores, incluindo atividade física e consumo de álcool, os pesquisadores descobriram que quanto mais porções de carne vermelha as pessoas consumiam, maior era a probabilidade de desenvolver diabetes.

Aqueles que consumiam a maior quantidade — aproximadamente duas porções completas, ou cerca de 170 gramas, de carne bovina, suína ou de cordeiro todos os dias — tinham um risco 62% maior de diabetes tipo 2 em comparação com pessoas que consumiam a menor quantidade, que era cerca de duas porções por semana.

O estudo não mostra que comer carne vermelha causa diretamente diabetes tipo 2; ele apenas mostra uma associação entre a quantidade de carne vermelha que você come e seu risco de doença. Mais de 80% dos participantes eram mulheres e 90% eram brancos; os pesquisadores encontraram apenas uma fraca ligação entre carne vermelha e diabetes tipo 2 em pessoas asiáticas e hispânicas, porque o número de participantes nessas categorias era muito baixo.

Mas as descobertas do estudo ecoam outras pesquisas que levantam preocupações sobre o consumo de grandes quantidades de carne vermelha e sugerem que mudanças na dieta podem ter um impacto na saúde. Substituir apenas uma porção de carne por dia por fontes de proteína à base de plantas — como nozes e legumes — ou por um produto lácteo como iogurte também reduziu o risco de diabetes, de acordo com o estudo.

Por que a carne vermelha pode ser prejudicial à saúde?

"A carne vermelha tem prós e contras", diz Ruchi Mathur, endocrinologista do Cedars-Sinai em Los Angeles, que não participou do estudo. É uma fonte valiosa de proteína, vitaminas, incluindo B12, e minerais como selênio. Mas a carne vermelha também é rica em gordura saturada e "dependendo do processamento, pode ser rica em sódio e conservantes", diz Mathur. "Nenhum desses é bom para nossa saúde".

Pesquisas anteriores relacionaram a gordura saturada à resistência à insulina em adultos com sobrepeso e obesos. E estudos em animais mostraram que altos níveis de sódio e conservantes químicos como nitratos e nitritos, encontrados em carnes curadas, aumentaram a inflamação e danificaram as células do pâncreas, que produz insulina. As pessoas desenvolvem diabetes tipo 2 quando seus corpos não conseguem produzir insulina suficiente.

A carne vermelha também tem altos níveis de um tipo de ferro chamado heme, que os pesquisadores acreditam que pode afetar a produção de insulina.

"Mas o debate está longe de ser concluído", disse Mathur. A maioria dos estudos que mostram uma ligação entre carne vermelha e diabetes em humanos tem sido observacional e dependeu de pessoas relatarem com precisão o que comeram ao longo de um ano. Pessoas que comem mais carne vermelha e têm mais probabilidade de ter diabetes também tendem a ter um índice de massa corporal mais alto, ser menos ativas fisicamente e têm mais probabilidade de serem fumantes, embora os pesquisadores tentem controlar esses fatores por meio de modelos matemáticos.

O que os resultados significam para sua dieta?

Se você come carne vermelha todos os dias, pode ser uma boa ideia reduzir. "Quanto menos, melhor", disse Gu, acrescentando que uma porção por semana é uma meta boa.

Embora a maioria dos americanos coma mais carne vermelha do que os especialistas em nutrição recomendam, os dados sugerem que estamos comendo um pouco menos de carne bovina e um pouco mais de frutas do que na década de 1970, quando o primeiro estudo incluído na nova pesquisa começou. Mas o consumo de carboidratos refinados e bebidas açucaradas, que também podem contribuir para o diabetes, aumentou.

Se você decidir comer menos carne vermelha, como você a substitui é "extremamente importante", diz Gu.

Pesquisas anteriores sugeriram que comer aves em vez de carnes processadas pode diminuir o risco de diabetes. Frutos do mar e produtos à base de soja, como tofu, também podem ser alternativas saudáveis e ricas em proteínas, assim como fontes de proteína à base de plantas, como feijões, lentilhas, nozes e grãos integrais.

Muitos desses alimentos também podem ajudar a adicionar ferro não-heme à sua dieta, diz Mathur. Uma xícara de lentilhas cozidas, por exemplo, contém 6,6 miligramas de ferro — mais do que a quantidade encontrada em uma porção de carne bovina. Considere adicionar vitamina C de suco de limão, tomates ou pimentões às suas refeições para ajudar seu corpo a absorver o ferro não-heme.