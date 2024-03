Como mudar um hábito? Newsletter da Folha traz passo a passo

São Paulo

A segunda temporada da newsletter da Folha "Inteligência emocional, modo de usar" ensina como abandonar hábitos ruins e trocá-los por ações mais saudáveis.

Os inscritos recebem no email um guia em quatro edições (uma por dia) com explicações sobre os mecanismos que criam e mantêm hábitos no nosso dia a dia, além de instruções de como agir para sair do automático.

O que você vai ler na newsletter:

1. Como nasce um hábito

Hábitos são escolhas que fazemos em algum momento das nossas vidas e continuamos a repetir sistematicamente e quase inconscientemente. O ponto de partida da newsletter é entender as características dos hábitos e os mecanismos comportamentais que os mantêm ativos.

2. Seu cérebro é um formador de hábitos

Você não é a única pessoa que tem dificuldade em começar a frequentar a academia. Há um mecanismo em nossa forma de pensar que faz com que a maior parte de nossas ações do dia a dia sejam feitas no automático. O segundo episódio explica esse conceito para ilustrar por que é tão difícil mudar um hábito.

3. Atenção plena

Uma das ferramentas que ajudam a conter a força do hábito é a atenção plena, ou mindfulness, em inglês. Por meio de reflexões e exercícios práticos, entenda como os sentidos podem ser uma âncora no processo de mudança.

4. Mudar é possível

Um hábito é construído em múltiplos pequenos passos e o maior inimigo da mudança a longo prazo é o excesso de ambição. O último episódio explica como ter paciência e disciplina para consolidar hábitos saudáveis.

A "Inteligência emocional, modo de usar" é produzida numa parceria da Folha com a The School of Life. Fundada em 2008, em Londres, pelo filósofo e escritor Alain de Botton, a escola é uma organização global com sede em 10 países e referência no desenvolvimento do autoconhecimento e da inteligência emocional. A unidade brasileira foi fundada em 2013 por Jackie de Botton e Diana Gabanyi.

A primeira temporada fala sobre amor e relacionamentos. As edições desconstroem a concepção romântica do amor e discutem o que é um relacionamento bem-sucedido.