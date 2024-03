Folha testa máscaras à prova d'água para cílios de R$ 37 a R$ 200

São Paulo

Máscaras para alongar os cílios podem causar efeitos indesejados como aqueles borrões ao redor dos olhos, comparáveis aos de um urso panda. Para driblar esse risco, muitas pessoas recorrem à versão do produto à prova d’água, principalmente no calor, em dias chuvosos ou em eventos como festas e casamentos.

A Folha testou seis máscaras com resistência à água, de seis marcas diferentes, para avaliar durabilidade, conforto nos cílios, custo-benefício e facilidade de remoção. Para o teste, foram selecionados produtos de R$ 36,90 até R$ 199 das principais marcas disponíveis em farmácias e lojas de departamento.

Máscaras à prova d'água e resistentes à água - Gabriel Cabral/Folhapress

Segundo a maquiadora e professora de maquiagem Danielle Castro, da Escola Madre, vale tomar cuidado com as diferenças entre as máscaras que se dizem à prova d’água e as resistentes à água, uma vez que as segundas não aguentam grandes quantidades de umidade.

Outro fator que pede atenção é a tecnologia peel off, que previne o famoso borrão de olhos de panda. "Na hora da remoção, a máscara vai esfarelando porque se transforma numa película. Você tira com água morna ou cleanser em movimentos circulares."

A maquiadora recomenda as máscaras à prova d’água para momentos em que borrar a maquiagem não é uma opção: casamentos, festas, dias muito ensolarados, momentos em que existe a chance de chorar, dias de chuva. Mas diz que não é um produto para o dia a dia. "Exige esforço para tirar e, se ficar fazendo essa movimentação todos os dias, pode ser ruim, tanto pela fricção em uma área sensível, quanto pela perda de pelo."

Participaram do teste as jornalistas Dani Braga, 37, Isabella Faria, 28, Juliana Matias, 22, Isabella Menon, 28, e Nadine Nascimento, 28.

O teste faz parte da seção de avaliações Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compra e uso. Hidratantes faciais, protetores solares, produtos antiatrito e batons já foram abordados. O resultado não é um ranking, mas uma lista de produtos recomendados ao final de cada prova.

Essence I <3 Extreme Crazy Volume (R$ 36,90)

De aplicador reto e preço acessível, Dani Braga afirma que a máscara Essence I <3 Extreme Crazy Volume "exige técnica para deixar os cílios arqueados, mas as cerdas curtinhas facilitam a aplicação nos cílios inferiores". Isabella Menon afirma ter sentido peso nas pálpebras, sensação ecoada por Juliana Matias. Todas as testadoras dizem ter sofrido na remoção do produto, sendo necessário o uso de mais de um tipo de demaquilante. A duração, porém, foi elogiada, e Braga diz que vale o custo-benefício.

Maybelline The Colossal Volum' Express (R$ 99,90)

Uma das mais elogiadas pelas jornalistas, a máscara Maybelline The Colossal Volum’ Express ganhou pontos pela durabilidade. Isabella Faria, apresentadora do programa diário Como É que É?, diz que o produto sobreviveu às luzes do estúdio. Menon testou a duração dormindo com a máscara —e afirmou ter acordado com os cílios intactos. Ela ressalta que o sono foi acidental e que a recomendação dos especialistas é a de não dormir com maquiagem. Quanto à remoção, Faria, Menon e Matias dizem ter sido simples, com uso de um único produto. Foram testados água micelar, óleo demaquilante e removedor.

O Boticário Make B. Explosion Effect (R$ 99,90)

A remoção costuma ser um dos grandes desafios dos produtos à prova d’água. A máscara Make B. Explosion Effect, para Braga, foi a mais fácil de remover, um ponto positivo. A ergonomia do aplicador, segundo a jornalista, pode ser mais desafiadora para quem tem cílios menores, uma vez que ele é maior. Para Matias, o aplicador foi o ponto baixo, pois dificultou a penetração na raiz. Mas sobraram elogios para a durabilidade.

Quem Disse, Berenice? Máscara Big Bang Resistente à Àgua (R$ 74,90)

A máscara Big Bang da Quem Disse, Berenice?, por outro lado, dividiu opiniões. Matias sentiu que ela derreteu ao longo do dia e nem sequer secou, sensação compartilhada por Menon. "Demorou para secar e logo na aplicação já deu para notar que não ficaria legal", diz. Braga também relatou borrões ao longo do dia. "Além do borrado, não consegui reproduzir os efeitos que a embalagem promete, de depósito uniforme do produto entre os cílios", afirma. Faria, por outro lado, aprovou o produto, outro resistente às luzes do estúdio. A remoção, segundo as jornalistas, deixou resíduos.

Vult Extreme Bombastic (R$ 49,99)

Outro produto que sofreu com aplicador grande, segundo Nadine Nascimento, é o Extreme Bombastic, da Vult. "Fez borrar na aplicação", diz ela. A duração, porém, foi bem avaliada pelas jornalistas. "Ele é bem confortável e sequinho. Não lembrei que estava de rímel durante o dia", diz Matias, "ao final do dia, parecia que eu tinha acabado de aplicar o produto".

Lancôme Lash Idôle (R$199)

Um dos queridinhos das redes sociais, o Lash Idôle da Lancôme é também o mais caro da lista (R$ 199). O aplicador curvo foi motivo de elogio. "Dá o efeito de curvex de forma imediata, sem precisar recorrer ao objeto ou reaplicar o produto várias vezes", diz Braga. As jornalistas também avaliaram bem a duração do produto. Braga passou 12h com ele sem borrões. Matias ficou 10h com cílios intactos. A remoção, porém, foi trabalhosa. Exige algumas rodadas de óleo removedor ou água morna. Nascimento diz ter usado bastante algodão com água micelar. Matias diz ter ficado com a região dos olhos sensível "porque precisei esfregar para que o produto saísse".

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis