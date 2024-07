Assim como o açúcar, adoçantes também podem trazer riscos à saúde, dizem especialistas

The New York Times

Quando os adoçantes artificiais entraram no mercado dos Estados Unidos, na década de 1950, os fabricantes de alimentos fizeram uma grande afirmação: que eles poderiam satisfazer a vontade de comer doces sem os efeitos negativos à saúde —e as calorias— do açúcar.

Hoje em dia, adoçantes artificiais e outros substitutos do açúcar se tornaram onipresentes no fornecimento de alimentos, aparecendo em uma série de produtos, incluindo refrigerantes diet, pão fatiado e iogurtes com baixo teor de açúcar —sem mencionar seu café da manhã.

Mas questões sobre substitutos do açúcar vêm sendo levantadas há décadas, com cientistas e autoridades de saúde pública sugerindo que eles podem trazer certos riscos à saúde.

A pesquisa sobre como os substitutos do açúcar afetam nossos corpos é preliminar, complexa e às vezes contraditória.

"Eles não foram estudados tanto quanto deveriam em humanos", diz Dariush Mozaffarian, cardiologista e diretor de um centro de alimentação do Instituto de Medicina da Universidade Tufts.

Isso nos deixa com muitas perguntas sobre como pesar seus potenciais benefícios e riscos.

Adoçantes artificiais e outros substitutos do açúcar tornaram-se onipresentes no fornecimento de alimentos, aparecendo em uma série de produtos, incluindo refrigerantes diet, pães e iogurtes com baixo teor de açúcar

O que é um substituto do açúcar?

O termo inclui uma gama de substâncias que têm gosto doce, mas não têm as calorias encontradas no açúcar. Às vezes, são centenas a dezenas de milhares de vezes mais doces que o açúcar, então um pouco rende muito.

Eles são usados para adoçar muitos alimentos e bebidas "sem açúcar" e "diet", incluindo bebidas energéticas, gomas de mascar, doces, assados e sobremesas congeladas. Muitos também são vendidos como produtos autônomos, em pó ou líquido.

Os substitutos do açúcar são agrupados de acordo com a forma como são feitos:

ADOÇANTES ARTIFICIAIS

São aditivos alimentares sintéticos que são 200 a 20 mil vezes mais doces que o açúcar de mesa, de acordo com a FDA (agência americana que regulamenta drogas e alimentos). Desde a década de 1970, a agência aprovou seis deles: aspartame, sucralose, sacarina, acessulfame de potássio, neotame e advantame.

ADOÇANTES À BASE DE PLANTAS E FRUTAS

São feitos de folhas ou frutos de certas plantas e são pelo menos 100 vezes mais doces que o açúcar, de acordo com a FDA. Eles incluem extratos da planta stevia e da fruta-dos-monges. A taumatina, um adoçante de baixa caloria menos comum, é feito da fruta katemfe da África Ocidental. A FDA geralmente reconhece esses adoçantes como seguros, então os fabricantes podem adicioná-los a alimentos e bebidas.

ÁLCOOIS DE AÇÚCAR

Não são açúcares e nem álcoois, são um tipo de carboidrato que tem gosto doce, mas tem menos calorias (e carboidratos) do que o açúcar. Eles têm nomes como sorbitol, xilitol, manitol e eritritol e são encontrados naturalmente em certas frutas e vegetais, como abacaxis, ameixas e cogumelos. O tipo usado em produtos embalados é produzido sinteticamente e permitido pelo FDA para uso como substitutos do açúcar.

Quais são os benefícios e riscos?

Há algumas evidências de que se você bebe regularmente bebidas açucaradas, como refrigerantes e chás doces, mudar para versões diet pode ajudar você a perder um pouco de peso —desde que você não consuma mais calorias de outras fontes, diz Maya Vadiveloo, professora associada de nutrição na Universidade de Rhode Island.

Em uma revisão de 2022 de 12 ensaios clínicos randomizados, a maioria com duração de seis meses ou menos, os pesquisadores concluíram que substituir bebidas adoçadas com açúcar por bebidas adoçadas com poucas ou nenhuma caloria pode levar a alguma perda de peso —cerca de dois a três quilos, em média— em adultos com sobrepeso ou obesos e que têm (ou estão em risco de) diabetes.

Karl Nadolsky, endocrinologista e professor clínico assistente na Faculdade de Medicina Humana da Universidade Estadual de Michigan, diz que observou essa mesma perda de peso, e muitas vezes mais, em muitos de seus pacientes quando eles mudam para bebidas dietéticas.

Mas estudos de longo prazo sobre substitutos do açúcar não encontraram benefícios para a perda de peso, e até mesmo alguns danos. Por esse motivo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomendou em 2023 que as pessoas evitassem usar substitutos do açúcar para controle de peso ou melhor saúde, citando pesquisas que os ligavam a maiores riscos de problemas de saúde como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade e morte precoce.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Os álcoois de açúcar eritritol e xilitol também foram associados a um risco maior de ataque cardíaco e derrame.

É difícil tirar conclusões firmes de estudos sobre dieta e saúde. Esse tipo de pesquisa é observacional, o que significa que pode vincular o consumo de substitutos do açúcar a certos efeitos na saúde, mas não pode provar causa e efeito, diz Valisa E. Hedrick, professora associada de nutrição na Virginia Tech. É possível que os bebedores de refrigerante diet sejam simplesmente menos saudáveis para começar, explicou. Ou talvez outros ingredientes nos alimentos ou bebidas sejam os causadores de danos.

Muitos cientistas tentaram explicar essas limitações e ainda encontraram ligações consistentes entre os adoçantes e problemas de saúde, diz Jim Krieger, professor emérito da Escola de Saúde Pública da Universidade de Washington.

Mas para resolver completamente essas questões de causa e efeito, os cientistas precisariam elaborar estudos que meçam diretamente como os substitutos do açúcar afetam a saúde humana a longo prazo, diz Marion Nestle, professora emérita de nutrição, estudos alimentares e saúde pública na Universidade de Nova York. E essa pesquisa é praticamente impossível de fazer. "Você não pode trancar as pessoas por tempo suficiente para alimentá-las com um ou outro adoçante artificial e ver o que acontece", diz ela.

Ainda assim, alguns (mas não todos) estudos bem controlados com animais e pequenos experimentos humanos, que podem mostrar causa e efeito, mostraram indícios de como certos adoçantes podem levar a problemas de saúde, diz Krieger. Algumas pesquisas descobriram que os álcoois de açúcar podem aumentar o risco de coagulação do sangue e, portanto, o risco de ataque cardíaco e derrame, e que outros substitutos do açúcar podem alterar o microbioma intestinal e prejudicar o controle do açúcar no sangue.

Pesquisas suficientes levantaram preocupações sobre substitutos do açúcar para justificar um olhar mais atento, diz Eran Elinav, imunologista e pesquisador de microbioma no Instituto de Ciência Weizmann em Israel que os estudou. Enquanto isso, "o júri ainda não decidiu" se eles são prejudiciais, ele diz, ou se certos substitutos do açúcar são mais seguros do que outros.

Muito açúcar, por outro lado, é inquestionavelmente prejudicial à saúde, diz Elinav, com pesquisas ligando-o a maiores riscos de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e obesidade. A Associação Americana do Coração recomenda que as mulheres não consumam mais do que 25 gramas de açúcar por dia, e os homens não mais do que 36 gramas por dia. Uma lata de 340 gramas de Coca-Cola contém 39 gramas de açúcar.

Dados esses danos conhecidos, é melhor escolher bebidas adoçadas artificialmente, como refrigerantes diet, em vez das comuns, se você as bebe todos os dias, diz Mozaffarian. Mas, ele acrescentou, o objetivo é minimizar o consumo de ambos a longo prazo.

Vadiveloo concordou, sugerindo maneiras de reduzir gradualmente os açúcares adicionados e os substitutos do açúcar na sua dieta.

Para reduzir o consumo de refrigerantes comuns ou diet, é possível substituir por uma água com gás adoçada com uma pequena quantidade de suco de fruta, ou, em vez de comprar iogurte adoçado, experimente adicionar frutas e um pouco de mel ao iogurte natural.

Anos atrás, Vadiveloo tomava seu café com Splenda, mas ela reduziu lentamente a quantidade que usava. "Agora eu só tomo meu café com leite, e não sinto falta da doçura", diz.

Este texto foi publicado originalmente aqui.