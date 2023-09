Você tem dificuldade em manter equilíbrio entre a vida e o trabalho? Veja dicas do que fazer

São Paulo

Esta é a edição da newsletter Cuide-se desta segunda-feira (18). Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo:

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Quais os impactos na saúde do equilíbrio (e, principalmente, do desequilíbrio) entre vida pessoal e profissional? É o que explico nesta edição e dou dicas do que fazer se estiver se sentindo sobrecarregado.

É importante considerar os efeitos sobre o bem-estar do funcionário e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal - Getty Images

É cada vez mais comum ver pessoas reclamando que têm pouco tempo para as atividades pessoais, que se sentem sobrecarregadas no trabalho ou que buscam uma opção de carreira alternativa para poder dedicar mais tempo aos seus relacionamentos e vida fora do ambiente profissional.



As queixas são um alerta sobre desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Mas, então, o que seria ter equilíbrio?



Basicamente, quando a pessoa consegue se dedicar igualmente às tarefas exigidas durante o período de trabalho e àquelas em sua esfera doméstica.

De acordo com um levantamento feito por uma empresa de gestão de recursos humanos, no final de 2021, 81% dos brasileiros afirmaram desejar por um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional —um número acima da média global, de 67%.

Outra pesquisa, realizada pela Associação Internacional de Controle do Estresse, em 2019, indica que o Brasil tinha quase um terço da população economicamente ativa adoecida pelo trabalho, com o chamado burnout;

Entenda: a síndrome do burnout é definida por uma série de sintomas decorrentes da sobrecarga, do estresse e do esgotamento físico e mental associados ao trabalho

O que fazer quando se sentir sobrecarregado?

Reflita se você está tendo momentos de lazer e de atividades físicas. Isso pode parecer um lugar comum, mas não é. Na verdade, é química.

Atividades que dão prazer, como praticar hobbies, dar risada, se reunir com amigos e praticar exercícios liberam neurotransmissores associados à sensação de prazer, o que naturalmente reduz o cortisol, hormônio do estresse.

Veja dicas de como equilibrar o trabalho com a vida pessoal

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência